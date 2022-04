República Centro-Africana adota bitcoin como moeda legal

A República Centro-Africana, segundo país menos desenvolvido do mundo de acordo com a ONU, adotou o bitcoin como moeda oficial ao lado do franco CFA e legalizou o uso de criptomoedas, anunciou nesta quarta-feira a presidência.

É o primeiro país da África a adotar o bitcoin como moeda de referência, segundo a presidência, e o segundo no mundo depois que El Salvador fez o mesmo em 7 de setembro de 2021.

