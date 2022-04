PRINCIPAL NOTÍCIA

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: EUA reúne aliados para enviar armas à Ucrânia

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

RAMSTEIN:

EUA reúne aliados para enviar mais armas à Ucrânia; ONU pede cessar-fogo

O governo do Estados Unidos reúne nesta terça-feira (26) na Alemanha representantes de quase 40 países aliados para enviar mais armas à Ucrânia e ajudar o país a enfrentar a Rússia, no mesmo dia de uma visita do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, a Moscou, onde ele pediu um cessar-fogo o "mais rápido possível".

RAMSTEIN:

Alemanha muda política e anuncia envio de tanques à Ucrânia

O governo da Alemanha vai autorizar a entrega de tanques do tipo "Guepard" para a Ucrânia - informou uma fonte oficial nesta terça-feira (26), em uma mudança importante na prudente política de apoio militar de Berlim a Kiev durante a invasão russa.

BARVINKOVE:

Moral das tropas ucranianas abalado na frente leste de batalha

O primeiro obus russo lançado de uma colina caiu em um campo próximo. "Agora estão corrigindo, isto levará alguns minutos e depois cairá por todos os lados, sobre nós e a cidade", adverte Yegor, um soldado de 34 anos.

CHERNOBYL:

Nível de radioatividade em Chernobyl é 'anormal', diz chefe da AIEA

O nível de radioatividade na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, é "anormal" e subiu depois que as tropas russas ocuparam a área, declarou nesta terça-feira (26) o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) durante uma visita à central.

LVIV:

Livraria salva da guerra milhares de livros infantis na Ucrânia

No porão de sua livraria em Lviv, no oeste da Ucrânia, Romana Iaremyn exibe centenas de livros guardados quase até o teto, recuperados de áreas devastadas pelos combates com o Exército russo.

NOVA YORK:

ONU vota proposta que obriga justificativa do recurso ao veto

Os 193 países da Assembleia Geral da ONU devem votar nesta terça-feira (26) uma resolução que obriga os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança a justificar o recurso do veto, uma reforma que foi retomada após a invasão da Rússia à Ucrânia.

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- EUROPA

BRUXELAS:

Twitter deverá 'se adaptar' às regras da UE

A rede social Twitter, que está em processo de compra pelo empresário Elon Musk, "terá que se adaptar totalmente às regras europeias", independente das orientações do novo acionista em matéria de liberdade de expressão, declarou nesta terça-feira (26) o comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton.

-- ÁSIA

PEQUIM:

Pequim amplia testes de covid a mais bairros e amenta o temor de confinamento

Pequim iniciou nesta terça-feira (26) testes em massa de coronavírus para quase todos os 21 milhões de moradores da cidade, ao mesmo tempo que aumentam os temores de que a capital da China adotará um duro confinamento como Xangai.

PEQUIM:

Baixa mortalidade da covid-19 na China intriga especialistas

A baixa mortalidade - apenas 190 óbitos por mais de meio milhão de infectados - da onda de covid-19 registrada em Xangai, a maior cidade da China, intriga muitos especialistas.

SEUL:

Líder norte-coreano defende 'fortalecer e desenvolver' armas nucleares

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, disse que fortalecerá e desenvolverá o armamento nuclear de seu país durante um longo discurso em um desfile militar em Pyongyang, informou a imprensa estatal nesta terça-feira (26).

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

China e outros 33 países planejam instalar usinas a carvão

Apesar dos danos ao meio ambiente, ainda há 34 países que planejam instalar ou expandir usinas a carvão, especialmente na China, denunciou um relatório anual do think tank Global Energy Monitor nesta terça-feira (26).

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento do jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões Manchester City-Real Madrid

