Nove civis mortos em bombardeios russos no leste e sul da Ucrânia

Ao menos nove civis morreram nesta terça-feira (26) em bombardeios do exército russo no leste e sul da Ucrânia, anunciaram as autoridades locais.

Três civis morreram nos escombros de um edifício atingido por um bombardeio na cidade de Popasna, afirmou o governador da região de Lugansk (leste), Sergiy Gaidai.

"Eles se protegiam dos mísseis russos em um porão e o edifício foi atingido", disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um bombardeio em Kharkiv (leste), segunda cidade da Ucrânia, matou três pessoas e deixou sete feridas - duas delas em estado grave -, anunciou o governador regional, Oleg Synegubov.

"Pedimos aos moradores que que sejam muito prudentes e, dentro do possível, não saiam dos abrigos", declarou.

Dois civis morreram e sete ficaram feridos na região de Donetsk, indicou o governador Pavlo Kyrylenko.

"Em Avdivka, as tropas russas executaram bombardeios aéreos. O hospital central, uma escola e prédios residenciais foram atingidos", afirmou.

No sul, em Zaporizhzhia, os bombardeios deixaram pelo menos um morto e um ferido, segundo a administração regional.

bur-uh/rbj/lch/jvb/mb/fp

Tags