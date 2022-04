Macron é alvo de lançamento de tomates em mercado próximo a Paris

O presidente francês, Emmanuel Macron, foi alvo de um lançamento de tomates, mas não foi atingido, nesta quarta-feira (27), durante uma visita a um mercado próximo a Paris, em sua primeira saída desde sua reeleição no domingo (24).

Segundo constataram jornalistas da AFP, quando o presidente dialogava com alguns transeuntes no mercado de Cergy-Pontoise, no nordeste da capital, várias bolsas de tomate foram lançadas em sua direção, sem que atingissem Macron.

O serviço de segurança do chefe de Estado abriu rapidamente um guarda-chuvas para protegê-lo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O entorno de Macron negou que um objeto tivesse alcançado o presidente, explicando que o guarda-chuvas foi aberto devido a uma certa agitação da multidão.

O resto do deslocamento de Macron foi realizado em um ambiente descontraído, com muitas pessoas desejando se aproximar do presidente, segundo os jornalistas da AFP.

Macron foi reeleito no domingo (24) com 58,54% dos votos contra 41,46% de sua rival de extrema-direita, Marine Le Pen.

jri-pab/cs/cf/sg/me/mb/dd

Tags