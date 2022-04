Liverpool vence Villarreal por 2 a 0 na ida das semis da Champions

O Liverpool se colocou mais próximo da final da Liga dos Campeões da Europa ao derrotar nesta quarta-feira o Villarreal por 2 a 0 em Anfield no jogo de ida das semifinais.

O time inglês decidiu a partida em apenas dois minutos no segundo tempo com um gol contra do lateral Pervis Estupiñán e um de Sadio Mané.

