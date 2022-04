Inter perde de virada para Bologna e não recupera liderança do Italiano

A Internazionale de Milão perdeu de virada em casa para o Bologna por 2 a 1 nesta quarta-feira, em jogo adiado da 20ª rodada do Campeonato Italiano, e se manteve dois pontos atrás do líder Milan, a quatro rodadas do fim da competição.

O croata Ivan Perisic abriu o placar para os interistas logo aos três minutos de jogo, mas o Bologna virou com Marko Arnautovic aos 28 da primeira etapa e com Nicola Sansone aos 36 do segundo tempo, aproveitando erro do goleiro Ionut Radu.

No mesmo horário, Atalanta e Torino empataram em 4 a 4 em um jogo com duas viradas em Bérgamo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O time da casa marcou com Luis Muriel (2x), Marten de Roon e Mario Pasalic, enquanto Antonio Sanabria, Josip Brekalo, Sasa Lukic e Remo Freuler (contra) balançaram as redes para os visitantes.

Mais cedo, a Udinese goleou a Fiorentina fora de casa e impediu a 'Viola' de subir à quinta colocação, que dá vaga na Liga Europa.

Os gols do time de Udine foram parcados por Pablo Marí (ex-Flamengo), Gerard Deulofeu, o brasileiro Walace (ex-Grêmio) e Destiny Udogie.

A vitória, a quarta nos últimos seis jogos, confirma o bom momento da Udinese, que escapou definitivamente da zona de rebaixamento.

--Resultados dos jogos atrasados da 20ª rodada do Campeonato Italiano:

- Quarta-feira:

Fiorentina - Udinese 0 - 4

Atalanta - Torino 4 - 4

Bologna - Inter 2 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 74 34 22 8 4 60 30 30

2. Inter 72 34 21 9 4 72 28 44

3. Napoli 67 34 20 7 7 61 30 31

4. Juventus 66 34 19 9 6 52 30 22

5. Roma 58 34 17 7 10 55 40 15

6. Lazio 56 34 16 8 10 66 50 16

7. Fiorentina 56 34 17 5 12 54 46 8

8. Atalanta 55 34 15 10 9 61 43 18

9. Hellas Verona 49 34 13 10 11 59 51 8

10. Sassuolo 46 34 12 10 12 59 55 4

11. Torino 44 34 11 11 12 42 36 6

12. Udinese 43 34 10 13 11 53 52 1

13. Bologna 42 34 11 9 14 39 48 -9

14. Empoli 37 34 9 10 15 45 62 -17

15. Spezia 33 34 9 6 19 34 59 -25

16. Sampdoria 30 34 8 6 20 41 57 -16

17. Cagliari 28 34 6 10 18 31 62 -31

18. Salernitana 25 33 6 7 20 28 70 -42

19. Genoa 25 34 3 16 15 25 54 -29

20. Unione Venezia 22 33 5 7 21 27 61 -34

./bds/mcd/cb

Tags