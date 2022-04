EUA e Uruguai farão amistoso de preparação para Copa em junho

As seleções de Estados Unidos e Uruguai farão um amistoso no dia 5 de junho em Kansas City como preparação para a Copa do Mundo no Catar, anunciou nesta quarta-feira a federação americana de futebol.

Antes de enfrentarem os uruguaios, os EUA ainda jogarão no dia 1º de junho em Cincinnati contra o Marrocos.

"Esperamos enfrentar outro adversário de alto nível, que também está se preparando para a Copa do Mundo. O Uruguai tem um dos melhores times da América do Sul", disse o treinador a seleção americana, Gregg Berhalter.

"É deste tipo de oportunidade que precisamos para continuar crescendo como grupo e nos prepararmos para ter sucesso no Catar", acrescentou Berhalter.

Depois dos amistosos, os americanos receberão em Austin (Texas) a seleção de Granada pela Liga das Nações da Concacaf no dia 10 de junho. Quatro dias depois, visitarão El Salvador.

O Uruguai chegou às quartas de final da Copa do Mundo de 2018, perdendo para a França, que posteriormente foi campeã.

No sorteio para o Mundial deste ano, os uruguaios caíram no Grupo H com Gana, Coreia do Sul e Portugal.

Por sua vez, os EUA estão no Grupo B com Inglaterra, Irã e o vencedor da última repescagem europeia (Escócia, Ucrânia ou País de Gales).

