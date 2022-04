Disney revela primeiras imagens da sequência do sucesso 'Avatar'

A Disney divulgou nesta quarta-feira (27) em Las Vegas a primeira prévia de "Avatar: The Way of Water", a sequência antecipada de sua produção de maior bilheteria de todos os tempos com a qual o diretor James Cameron se propõe a "desafiar os limites do cinema".

Com óculos 3D, os presentes na convenção anual CinemaCon assistiram às primeiras imagens da prévia deste novo filme, com os personagens Na'vi nadando nos oceanos e rasgando os céus do planeta fictício de Pandora.

"Posso lhes garantir que a espera valeu a pena", disse o chefe de distribuição da Disney Tony Chambers, que confirmou o nome do filme nesta convenção que reúne em Las Vegas (oeste) aos donos das salas de cinema dos Estados Unidos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A apresentação da prévia de "Avatar: The Way of Water", que vai estrear em dezembro, ficou a cargo do produtor Jon Landau. Esta será a primeira das quatro sequências previstas do longa-metragem original que em 2009 faturou 2,8 bilhões de dólares em bilheteria do mundo.

Cada sequência terá sua própria trama e seu próprio final. Embora juntas vão compor uma "conectada saga épica", não se trata de uma série, esclareceram os responsáveis.

Cameron falou aos presentes da CinemaCon da Nova Zelândia por videoconferência.

"Queremos de novo desafiar os limites do que o cinema pode fazer", disse Cameron durante a apresentação.

Enquanto trabalha nos últimos retoques da produção, ele prometeu saltos tecnológicos gigantescos em comparação com o original. Os personagens principais, Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana) estão de volta, mas com uma família.

Para que o público volte a se familiarizar com o planeta Pandora quase 13 anos depois de o sucesso cinematográfico provocar uma febre da tecnologia 3D em Hollywood, o primeiro "Avatar" será lançado novamente em setembro.

O anúncio é outra novidade da CinemaCon, que costuma apresentar à indústria imagens exclusivas do que está por vir nos cinemas.

Kevin Feige, diretor dos estúdios Marvel, iniciou a apresentação da Disney e afirmou que os planos para a próxima década de filmes de super-heróis já estava avançada.

A título de apresentação, também foi exibida uma prévia de "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", que estreará na próxima semana.

O vídeo mostra o feiticeiro interpretado Benedict Cumberbatch lutando contra um polvo flutuante e extraterrestre, ao mesmo tempo em que se encontra com uma adolescente que salta entre universos e está a caminho do casamento do ex-namorado.

Outros dois filmes, "Thor" e "Pantera Negra", permanecem na lista de lançamentos previstos para este ano.

Os estúdios Pixar exibiram 30 minutos de "Lightyear", uma "história original" sobre o amado astronauta da animação digital "Toy Story", narrada pelo ator Chris Evans (Capitão América e Os Vingadores).

A produção, que deve estrear em junho, apresenta ao público Buzz sentindo-se culpado por ter abandonado sua tripulação em um planeta hostil.

Para tentar salvá-los, o astronauta viaja para o futuro ajudado por um gatinho robô.

Outra prévia exibida foi "Amsterdam", de David O. Russell, com Christian Bale, Robert De Niro, Margot Robbie e Chris Rock nos papéis principais.

A convenção CinemaCon será encerrada nesta quinta-feira.

amz/pr/llu/mvv

Tags