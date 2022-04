Comunicado do Business Wire :The Latin Recording Academy

A Academia Latina da Gravação? anunciou que o cinco vezes ganhador do Latin GRAMMY® e seis vezes indicado ao GRAMMY®, o compositor, arranjador, produtor, músico e diretor artístico Marco Antonio Solís será a Personalidade do Ano 2022 de A Academia Latina da Gravação?.

Solís será homenageado por sua carreira de mais de quatro décadas como artista multifacetado e um dos músicos de maior sucesso de todos os tempos no México. Sua dedicação às raízes musicais fez dele um verdadeiro embaixador da música latina em todo o mundo, tornando-o um mito entre as legiões de fãs que se emocionaram com suas canções. Solís é um dos músicos mais respeitados de sua geração - generoso com seus companheiros ao compor e produzir para outros intérpretes - assim como um ardente apoiador de talentos emergentes.

"Marco Antonio Solís é uma lenda viva e uma das figuras mais emblemáticas da música latina", disse Manuel Abud, CEO de A Academia Latina da Gravação. "Ele é um artista que transcende as divisões geracionais, tocando milhões de pessoas com sua letra que inspiram mais aceitação e compreensão. E por isso temos a honra de lhe conceder a distinção de Personalidade do Ano de A Academia Latina de 2022."

Sobre essa homenagem, o cantor mexicano afirmou "Estou muito emocionado e grato a A Academia Latina da Gravação por esta distinção especial que significa muito para mim profissionalmente e pessoalmente. Gostaria de compartilhar esse sentimento com todos que me inspiraram e com aqueles que eu possa ter inspirado também para poder ocupar este lugar que o público me fez merecer através desta bênção chamada música. Obrigado a todos que foram testemunhas da minha jornada, desde o início de minha carreira até os dias atuais, e que também fazem parte desta importante conquista. Agradeço a A Academia Latina por assumir a tarefa de acompanhar minha trajetória e me colocar na mesmo nível dos grandes que deixaram sua marca no mundo da música. Obrigado à minha família pela motivação que despertam em mim para continuar sempre a melhorar e obrigado ao meu fiel público por tornar possível, com o seu apoio, esta realidade que me enche de orgulho, amor e alegria no coração. Graças a Deus Pai sempre presente em meu Ser."

"El Buki" nasceu em Ario de Rosales, Michoacán, e seu amor pela música foi despertado desde cedo, quando ele via seu pai cantar e tocar violão. Ele começou a se apresentar com seu primo, Joel Solís, como Dueto Solís, e teve sua grande chance em meados dos anos 1970, quando formaram Los Bukis, o que estabeleceria Marco Antonio como um talentoso cantor/compositor dentro do grupo. Durante as duas décadas seguintes, Solís também se tornou conhecido na indústria por seu trabalho como compositor, arranjador e produtor, colaborando com artistas de destaque como Rocío Dúrcal, Raphael e Lucero.

Em 1996, Solís lançou sua carreira solo e seus mais de 16 álbuns desde então bateram recordes de vendas e alcançaram as listas dos dez melhores na América Latina, Estados Unidos e Espanha, abrangendo turnês mundiais de sucesso com Marc Anthony, Laura Pausini e Alejandro Fernández, dentre outros. Solís é um artista prolífico que encanta o público no palco e inspira seus pares. Seu legado musical transcende gêneros e continua a influenciar outros músicos; muitas de suas canções populares foram interpretadas por mais de 120 artistas, incluindo Juan Luis Guerra, Maná, Mon Laferte e Luis Fonsi.

Além disso, sua música de sucesso "Si No Te Hubieras Ido" foi destaque na trilha sonora do filme indicado ao Oscar Y Tu Mamá También, e ele dublou o personagem de Ernesto de la Cruz na versão em espanhol do filme da Disney/PixarCoco. Seus empreendimentos empresariais também geraram novos empregos e crescimento para milhares de famílias. Solís é atualmente o tema de uma exposição de sua carreira, Y Para Siempre... Marco Antonio Solís, na galeria permanente de música latina do GRAMMY Museum®.

Solís será celebrado em uma noite de gala especial e repleta de estrelas, com um emocionante concerto em sua homenagem, incluindo a apresentação de seu renomado repertório executado por uma impressionante variedade de artistas e amigos notáveis. Detalhes do cobiçado evento e da 23.a Entrega Anual do Latin GRAMMY® serão anunciados em data posterior.

A cerimônia Personalidade do Ano de A Academia Latina da Gravação reconhece os músicos de herança ibero-americana e honra suas realizações artísticas na indústria musical latina, assim como seus esforços humanitários. Os artistas anteriormente homenageados são Rubén Blades (2021), Juanes (2019), Maná (2018), Alejandro Sanz (2017), Marc Anthony (2016), Roberto Carlos (2015), Joan Manuel Serrat (2014), Miguel Bosé (2013), Caetano Veloso (2012), Shakira(2011), PlácidoDomingo (2010), Juan Gabriel (2009), Gloria Estefan (2008), Juan Luis Guerra(2007), Ricky Martin (2006), José José (2005), Carlos Santana (2004), Gilberto Gil (2003), Vicente Fernández (2002), Julio Iglesias (2001) e Emilio Estefan (2000).

A receita líquida arrecadada com a cerimônia da Personalidade do Ano de A Academia Latina irá para instituições beneficentes da Fundação Cultural Latin GRAMMY.

SOBRE A ACADEMIA LATINA DA GRAVAÇÃO:A Academia Latina da Gravação? é uma organização internacional sem fins lucrativos, dedicada a promover, celebrar, homenagear e engrandecer a música latina e seus criadores. Entidade referência internacional da música latina, a organização é composta por profissionais da música e produz a Entrega Anual do Latin GRAMMY®, A Noite Mais Importante da Música Latina?, para honrar a excelência nas artes e ciências da gravação, além de oferecer programas educacionais e assistenciais para a comunidade musical por meio da sua Fundação Cultural Latin GRAMMY®. Para mais informações, favor visitar LatinGRAMMY.com.

SOBRE A FUNDAÇÃO CULTURAL LATIN GRAMMY:A Fundação Cultural Latin GRAMMY® é uma instituição beneficente, tipo 501(c)(3), que foi criada por A Academia Latina da Gravação? em 2014 para aumentar o interesse e o apreço internacionais sobre as contribuições significativas da música latina e de seus criadores para a cultura mundial. A Fundação concede bolsas universitárias e subvenções, assim como promove programas educacionais para a pesquisa e a preservação de seu rico legado e patrimônio musical, e até o momento já doou mais de 6,5 milhões de dólares com o apoio de membros de A Academia Latina da Gravação, artistas, patrocinadores corporativos e outros doadores generosos. Para mais informações ou se você quiser fazer uma doação, favor visitar latingrammyculturalfoundation.com, Amazon Smile ou nossa página do Facebook. E siga-nos em @latingrammyfdn no Twitter e no Instagram, e Latin GRAMMY Cultural Foundation no Facebook.

