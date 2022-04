Comunicado do Business Wire :The Estée Lauder Companies Inc.

A Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) anunciou hoje que Arturo Nuñez foi eleito para seu Conselho Administrativo e que também se uniu ao Comitê de Auditoria da empresa, em cada caso a partir de 25 de abril de 2022. O Sr. Nuñez é Diretor de Marketing da Nu Holdings Ltd. ("Nubank"), que é uma plataforma de banco digital com sede no Brasil, atendendo clientes em todo o Brasil, México e Colômbia.

"Damos as boas-vindas a Arturo Nuñez e estamos animados por ele se unir ao nosso Conselho Administrativo", disse William P. Lauder, Presidente Executivo. "Arturo tem um histórico de negócios mundial impressionante que inclui experiência orientada ao consumidor de sua função atual no Nubank e suas funções anteriores na Apple, Nike e NBA. Esperamos que nosso Conselho se beneficie das valiosas perspectivas de Arturo sobre marketing criativo, varejo moderno, tecnologia inovadora e marca de consumo, incluindo a conexão com diversos consumidores."

O Sr. Nuñez, 55, é o Diretor de Marketing do Nubank desde junho de 2021. Antes de ingressar no Nubank, ele fundou a AIE Creative, uma empresa de branding e marketing, e de 2014 a 2018, foi o Diretor de Marketing na América Latina para a Apple Inc. De 2007 a 2014, o Sr. Nuñez ocupou vários cargos de marketing na NIKE, Inc., incluindo Vice-Presidente Global de Marketing de Basquete e, de 1999 a 2007, ocupando vários cargos na National Basketball Association ("NBA") incluindo Vice-Presidente e Diretor Geral da NBA América Latina e Hispânica dos EUA. O Sr. Nuñez se formou na Florida A&M University.

O Sr. Nuñez é um diretor Classe I (com mandato até novembro de 2024). O Conselho Administrativo da Estée Lauder Companies Inc. agora tem 16 diretores, incluindo o Sr. Nuñez.

Sobre a The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. é um dos principais fabricantes, comerciantes e vendedores mundiais de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com o cabelo. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios sob marcas, incluindo: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, e a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD.

Contato

Investidores:Rainey Mancini [email protected]

Mídia:Jill Marvin [email protected]

