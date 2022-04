Comunicado do Business Wire :Second Nature Brands

Fundos administrados pela CapVest Partners LLP ("CapVest"), um dos principais investidores internacionais de patrimônio privado, fecharam a aquisição da Second Nature Brands ("a Empresa"), uma criadora de lanches e guloseimas premium, nutricionais e melhores para você com sede em Michigan, incluindo Kar's Nuts, Second Nature Snacks e Sanders Chocolates, de um fundo de patrimônio privado afiliado à Palladium Equity Partners, LLC.

Com uma herança de mais de 140 anos, a Empresa é líder no mercado de lanches e guloseimas de rápido crescimento, com foco nas necessidades nutricionais e de estilo de vida de consumidores preocupados com a saúde. As marcas da empresa incluem Kar's Nuts, o mix de trilhas da marca nº 1 que oferece lanches melhores para você e em movimento, a Second Nature Snacks, pioneira em lanches premium naturais e não verificados com OGM e misturas de trilhas criadas para um estilo de vida saudável e em movimento, e Sanders Chocolates, líder em caramelos de sal marinho premium, pequenos lotes e cozidos na chaleira.

Comentando sobre a transação, Othmane Khelladi, sócio da CapVest, afirmou: "A Second Nature Brands é uma plataforma muito empolgante com planos ambiciosos para aumentar sua presença no mercado altamente atraente de lanches e guloseimas. Por meio de nossa propriedade, esperamos apoiar Vic Mehren e sua equipe de classe mundial na aceleração do crescimento por meio de mais investimentos em inovação de produtos, liderança de categoria e dimensionamento da plataforma existente por meio de aquisições transformacionais".

Comentando em nome da Second Nature Brands, o CEO Vic Mehren afirmou: "Nossa parceria com a Palladium foi extraordinariamente bem-sucedida e agradecemos a eles por suas contribuições para a Second Nature Brands. Com o apoio deles e através dos esforços de nossos grandes membros da equipe Second Nature Brands, a Second Nature Brands se transformou em líder em Snacks and Treats. Agora estamos entusiasmados por fazer parceria com a CapVest para nossa próxima fase de crescimento. A profunda experiência em alimentos do consumidor da equipe CapVest será inestimável à medida que trabalhamos para construir nossa plataforma de Snacks and Treats organicamente e inorganicamente com aquisições estratégicas". A CapVest investe em negócios de alimentos em todo o mundo há mais de 20 anos e tem um profundo conhecimento do setor de alimentos de consumo. Sucessos recentes incluem a transformação da Valeo Foods de um negócio apenas irlandês com menos de EUR 200 milhões em vendas, para um grupo líder global de alimentos ambientais com mais de EUR 1,1 bilhão em vendas líquidas operando em mais de 106 mercados ao redor do mundo.

A CapVest foi assessorada por William Blair (M&A) e Willkie Farr & Gallagher (departamento jurídico).

Sobre a CapVest

A CapVest é um investidor internacional líder em patrimônio privado que faz parceria com empresas ambiciosas que fornecem bens e serviços essenciais para transformar seus negócios. Como um investidor ativo e paciente, a CapVest estabeleceu um forte histórico de sucesso na entrega de retornos atraentes, trabalhando em estreita colaboração com a administração na transformação do tamanho e escala de suas empresas de portfólio por meio de uma combinação de crescimento orgânico e de aquisições. Para obter mais informações, visite www.capvest.co.uk

Sobre a Second Nature Brands

A Second Nature Brands é uma criadora líder de lanches e guloseimas que tornam a vida melhor, naturalmente. Ao investir no desenvolvimento de novos produtos, no fornecimento cuidadoso de ingredientes e em processos de negócios inovadores, a Second Nature Brands está reinventando lanches e guloseimas premium e melhores para você. Sob sua crescente família de marcas, Kar's Nuts®, Second Nature Snacks® e Sanders Chocolates®, a Second Nature Brands possui uma extensa rede de distribuição nos Estados Unidos e uma presença crescente de comércio eletrônico direto ao consumidor. Atualmente, Kar's Nuts® e Second Nature Snacks® são duas das marcas de mix de trilhas mais vendidas no país, incluindo a Kar's Sweet 'n Salty nº 1 em vendas.

Mix. Sanders Chocolates é um dos maiores fabricantes de guloseimas de caramelo de sal marinho e cozidos em pequenos lotes nos EUA. Saiba mais em Second Nature Brands (www.secondnaturebrandsus.com), Kar's Nuts (www.karsnuts.com), Second Nature Snacks (www.secondnaturesnacks.com) e Sanders Chocolates (www.sanderscandy.com)

