Comunicado do Business Wire :ROQUMedia

Mayweather Global Titans Poster (Photo: AETOSWire)

FLOYD MAYWEATHER: https://twitter.com/FloydMayweather/status/1517594581373648896?s=20&t=dEEnqLrQWsybIa81CA-JJA

A Global Titans Fight Series anunciou que o PRIMEIRO EVENTO ESPORTIVO DE NFT DO MUNDO dará acesso a uma transmissão ao vivo paga através de um ingresso NFT. Os ingressos Global Titans NFT são considerados um marco histórico, em que fãs de esportes e tecnologia dão um grande passo à frente, mudando a maneira como se interage com entretenimento ao vivo.

O ingresso NFT dará acesso para assistir ao evento Global Titans Dubai ao vivo e on-line em 14 de maio, diretamente do heliponto do icônico hotel Burj Al Arab Jumeirah. O incrível evento inclui uma seleção de campeões premiados como Floyd Mayweather, Anderson Silva e muitos outros.

Um momento marcante nos esportes internacionais, pois os fãs que adquirirem os NFTs também receberão um ingresso NFT Global Titans, um item de alto valor colecionável. Mais que um ingresso para o evento, a tecnologia NFT oferece aos compradores recursos únicos como acesso futuro, recompensas e muito mais: o que faz aumentar o valor de propriedade depois do evento.

Desenvolvendo tecnologias especiais, a ROQUMedia e a Yakomoz Events, fundadoras do Global Titans, se uniram com especialistas da Web3 da MintGate para este NFT. Os compradores poderão assistir à transmissão ao vivo destas lutas inaugurais de qualquer lugar do mundo, sem a necessidade de códigos de acesso ou senhas. Os detentores do NFT só precisam conectar suas carteiras de criptomoedas (como a MetaMask) para acesso imediato.

Além disso, os proprietários deste NFT poderão desbloquear itens colecionáveis 3D de Edição Limitada, conteúdo especial em vídeo e mídia oficial do evento.

São dois os tipos de ingressos NFT Global Titans disponíveis para o público.

-- 80.000 NFTs colecionáveis com acesso pago no Polygon Matic ou que podem ser pagos com cartão de crédito.

-- Hoje 10 NFTs altamente exclusivos para assistir ao evento presencialmente, ao lado do ringue, estão disponíveis.

Um lugar para ir ao evento e os ingressos NFT colecionáveis para a transmissão paga estão disponíveis em www.globaltitans.com

"A MintGate é altamente focada em disponibilizar propriedade digital para todos, no mundo inteiro", afirmou Jonathan Dunlap, diretor executivo da empresa. "Para reforçar esta missão, lançamos uma maneira revolucionária para adquirir um NFT diretamente com cartão de crédito", continuou Matt Hoffman, diretor de estratégia.

ROQUMedia, diretor executivo da ROQUMedia, declarou: "Para muitas pessoas, esta será a primeira compra de um NFT. Nos dedicamos a oferecer a eles um excelente valor, incluindo empolgantes ativos digitais que podem ser comercializados e combinados para assistir à transmissão da luta de Floyd Mayweather on-line. O evento ao vivo acontecerá em 14 de maio e será conhecido como a virada de chave internacional onde esportes ao vivo e entretenimento adotam a próxima geração da tecnologia. Os ingressos para a transmissão paga utilizam a Polygon Blockchain & MATIC, oferecendo aos fãs as menores taxas de combustível, o que os tornam significativamente mais ecológicos."

GLOBAL TITANS

O Global Titans Dubai é o primeiro de uma série de eventos especiais de boxe e MMA a ser realizada em locais icônicos em quatro continentes. Cada evento principal é transmitido globalmente, com lutadores campeões e ingressos NFT exclusivos e colecionáveis.

www.globaltitans.com

MINTGATE

A MintGate é uma plataforma web3 reconhecida por criar comunidades baseadas em assinatura e promover o relacionamento entre pessoas e as marcas das quais elas gostam. Trazemos o futuro para mais perto das pessoas desbloqueando o valor da propriedade digital.

https://www.mintgate.io/

