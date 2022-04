Comunicado do Business Wire :Proton Technologies

A Clear Hydrogen UK Ltd. (CHUK) sente o prazer de anunciar uma expansão de seu contrato com a Proton Technologies.

A Proton tem o método de menor custo para produção de hidrogênio claro, que é o método mais ecológico e de menor custo para produzir hidrogênio.

O plano é produzir hidrogênio claro dos antigos ativos de petróleo offshore do Reino Unido, enquanto remove grandes quantidades de CO2 como carbonato sólido dentro dos mesmos sistemas.

Em 2021, os fundadores da CHUK investiram CAD$ 3,7 milhões na Proton para obter uma licença de produção de 20 toneladas por dia para uso no Reino Unido e na Irlanda. A expansão anunciada hoje é 250 vezes maior, dando um valor total implícito de licença de até CAD$ 925 milhões para 5.000 toneladas por dia. Os termos incluem 45% de propriedade da CHUK indo para a Proton, que fornecerá maior suporte técnico e supervisão de governança à equipe da CHUK. Dois dos fundadores da CHUK também se unirão ao conselho da Proton.

O presidente da CHUK Hertford King disse o seguinte: "Estamos na expectativa pelos empregos e segurança econômica que isto trará ao Reino Unido com uso da tecnologia de baixo custo e carbono negativo da Proton a fim de alavancar equipamentos, ativos, conhecimento offshore e pessoas que já apoiam o produção de energia offshore do Reino Unido. Nossa intenção é que a CHUK seja um componente importante do esforço do Reino Unido para se tornar independente de energia de baixo carbono, sendo nosso contrato com a Proton um grande passo para nos ajudar a atingir esta meta."

O presidente da Proton Technologies, Grant Strem, disse: "Nossa missão é proliferar esta tecnologia de energia limpa altamente escalonável em todo o mundo o mais rápido que pudermos. Gostamos de fazer parcerias com grupos decisivos e capazes como a CHUK para fechar contratos de compra já em discussões avançadas. Adaptar soluções de hardware da Proton a um ambiente offshore está facilmente ao alcance técnico de especialistas no Reino Unido, sendo esta parceria com a CHUK uma boa notícia para o meio ambiente e a economia do Reino Unido em geral. O setor de energia gira ao redor de US$ 10 trilhões ao ano. Esperamos produzir hidrogênio a um custo de energia menor do que o gás natural; as implicações disto são profundas."

Para mais informação: Hertford King [email protected] ou Grant Strem [email protected] +1-403-467-1220

