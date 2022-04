Comunicado do Business Wire :Moody's ESG Solutions

A Moody's lançou hoje o Moody's ESG360?, uma plataforma fácil de usar que fornece aos gestores de portfólio pontuações ASG verificadas por analistas e inteligência climática modelada em empresas privadas e públicas para trazer clareza e confiança às decisões de investimento em questões ambientais, sociais e de governança (ASG).

"Para entender o impacto a curto e a longo prazo das exposições climáticas e de ASG, os participantes do mercado precisam de uma visão holística e confiável de seus riscos e oportunidades", disse Andrea Blackman, diretora-executiva da Moody's ESG Solutions. "O lançamento do Moody's ESG360? demonstra nosso compromisso em fornecer cobertura abrangente para guiar gestores de portfólio em tomadas de decisão sustentáveis com confiança. A cobertura é muito mais do que apenas um número; é um compromisso de fornecer dados, pontuações e avaliações granulares e claramente definidas - tudo entregue através de plataformas que atendam às necessidades dos clientes."

O Moody's ESG360? permite que os gestores de portfólio identifiquem líderes e retardatários de ASG em diferentes temas, setores e regiões, monitorem e informem sobre o desempenho do nível do portfólio em uma ampla gama de linhas de pesquisa e analisem as principais métricas de risco a nível de portfólio e de entidade. Todos os pontos de dados serão claramente rotulados com sua relevância para os padrões do setor e rastreáveis à sua fonte.

No lançamento, o Moody's ESG360? fornece acesso aos conjuntos de dados de risco climático físico e de transição da Moody's em um universo recentemente expandido de 10.000 empresas em todo o mundo. Nos próximos meses, a plataforma será aprimorada com insights de ASG da Moody's, incluindo cobertura de 300 milhões de empresas públicas e privadas através de uma combinação de pontuações modeladas e verificadas por analistas de ASG.

Impulsionados por uma abordagem de dupla materialidade que contabiliza tanto os impactos financeiros quanto os de partes interessadas, os dados, pontuações e avaliações de ASG da Moody's fornecem uma visão abrangente do desempenho em ASG das empresas - incluindo as pequenas e médias (PMEs). Isso permite uma avaliação única de como as empresas podem criar valor sustentável para o meio ambiente, sociedade e stakeholders, e também como as empresas estão posicionadas para gerenciar sua exposição e resposta aos riscos e oportunidades em ASG.

Junto com o Moody's ESG360?, a Moody's lançou recentemente uma plataforma de engajamento corporativo, a Moody's ESG360? Connect, que permite que as empresas se conectem facilmente com a Moody's em relação às suas divulgações de sustentabilidade e garantam uma representação precisa de seus dados ASG, expandindo a cobertura de dados que alimenta as soluções ASG da Moody's.

Para saber mais sobre o Moody's ESG360? ou obter uma demo, visite: http://www.moodys.com/moodys-esg360.

A sustentabilidade está no centro dos negócios da Moody's, construindo melhores negócios, melhores vidas e melhores soluções para criar valor a longo prazo para a sociedade, o meio ambiente e a economia. Para obter mais informações sobre os compromissos de sustentabilidade da Moody's, visite: https://about.moodys.io/sustainability

SOBRE A MOODY'S ESG SOLUTIONS

A Moody's ESG Solutions é uma unidade de negócios da Moody's Corporation que atende à crescente demanda global por ASG e insights climáticos. O grupo aproveita dados e expertise em ESG, risco climático e finanças sustentáveis, e se alinha com o Moody's Investors Service e a Moody's Analytics para fornecer um conjunto abrangente e integrado de soluções de ASG e risco climático, incluindo pontuações ASG, análises, pontuações de sustentabilidade e serviços de revisor/certificador de finanças sustentáveis.

Para mais informações, visite o hub ASG da Moody's em www.moodys.com/esg.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220426005613/pt/

Contato

VENDAS

Lisa Stanton MD-Global Sales Lead/ESG +1 (415) 874-6000 [email protected]

CONSULTAS À MÍDIA

Julian Knapp SVP-Communications +44 (207) 772-1967 [email protected]

