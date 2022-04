Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics, Inc.

A Moody's Analytics sente o prazer de anunciar que incorporou recursos de avaliação de risco climático em sua principal plataforma de gerenciamento do ciclo de vida do crédito, a solução CreditLens?. A integração permite que os credores avaliem o impacto do clima na qualidade do crédito de seus clientes para informar sobre decisões de empréstimo.

Cada vez mais, as instituições financeiras em todo o mundo vêm considerando o impacto dos riscos e oportunidades climáticas em seus negócios. Os riscos decorrentes das mudanças climáticas podem afetar receitas, custos e reputação de negócios e ativos, levando a riscos do crédito e impactos associados para credores comerciais. Entretanto, a necessidade de transição a uma economia de zero carbono e resiliente também apresenta oportunidades para produtos financeiros inovadores. Muitos bancos já estão tomando medidas, se comprometendo a alinhar seus portfólios de empréstimos e investimentos com emissões de zero carbono.

Com o recurso de avaliação de risco climático acessível diretamente na solução CreditLens, os usuários podem avaliar o impacto do risco climático em suas decisões de crédito e identificar oportunidades relevantes sem aumentar a carga de trabalho ou interromper o processo de trabalho.

"A crescente crise climática estimulou nossos clientes a gerenciar uma gama mais ampla de riscos do que nunca", disse Eric Ebel, Diretor Geral de Soluções Bancárias da Moody's Analytics. "Sob crescente pressão regulatória e de mercado em todo o mundo, as instituições financeiras com visão de futuro estão buscando incorporar o risco climático em seu processo de decisões de crédito. A Moody's Analytics está na vanguarda de ajudar os bancos a navegar na transformação a um futuro sustentável e de baixo carbono."

O novo recurso alavanca nossas soluções premiadas para riscos climáticos para dar suporte à avaliação de risco climático na origem do crédito. Isto é obtido mediante o emparelhamento de análises avançadas de padrão ajustadas ao risco climático com a solução CreditLens, permitindo que nossos clientes quantifiquem e avaliem o impacto do risco climático no crédito.

Para saber mais sobre a liderança da Moody's no enfrentamento do desafio compartilhado de mudanças climáticas através de nossas percepções, soluções e compromissos corporativos, acesse www.moodys.com/climate.

Criado com a mais recente tecnologia baseada em nuvem, a plataforma CreditLens ajuda as empresas a transformar digitalmente seus processos de crédito, para tomar decisões mais rápidas e mais bem informadas. Ela aplica inteligência artificial e aprendizagem automática para facilitar a automação de processos e ajudar clientes a melhorar a eficiência, reduzir erros e otimizar fluxos de trabalho.

Sobre a Moody's AnalyticsA Moody's Analytics fornece inteligência financeira e ferramentas analíticas para ajudar líderes empresarias a tomar decisões melhores e mais rápidas. Nossa profunda experiência em riscos, amplos recursos de informação e aplicativos inovadores de tecnologia ajudam nossos clientes a navegar com confiança no mercado em evolução. Somos conhecidos por nossas soluções premiadas com liderança no setor, compostas de pesquisa, dados, software e serviços profissionais, elaboradas para oferecer uma experiência perfeita ao cliente. Criamos confiança em milhares de organizações em todo o mundo, com nosso compromisso pela excelência, ênfase em mentes abertas e foco em satisfazer as necessidades dos clientes. Para mais informação sobre a Moody's Analytics, acesse o site ou se conecte conosco no Twitter e LinkedIn.

A Moody's Analytics, Inc. é uma subsidiária da Moody's Corporation (NYSE: MCO). A Moody's Corporation registrou receita de US$ 6,2 bilhões em 2021, emprega mais de 13.000 pessoas em todo o mundo e mantém presença em mais de 40 países.

