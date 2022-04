Comunicado do Business Wire :Kioxia Corporation

A Kioxia Corporation anunciou hoje que está fazendo uma doação de 100 milhões de ienes para apoiar a assistência humanitária e o socorro às pessoas afetadas pelo conflito na Ucrânia. A doação será feita através da ACNUR, a Agência da ONU para Refugiados. O Grupo Kioxia espera sinceramente que o conflito possa ser resolvido o mais rápido possível e que a paz e a segurança sejam restauradas na Ucrânia.

Sobre a Kioxia

A Kioxia é líder mundial em soluções de memória e se dedica a atividades de desenvolvimento, produção e venda de memórias flash e unidades em estado sólido (solid state drives, SSD). Em abril de 2017, a Toshiba Memory - sua antecessora - foi desmembrada da Toshiba Corporation, empresa que, em 1987, criou a memória flash NAND. A Kioxia está comprometida em elevar o mundo com memória, oferecendo produtos, serviços e sistemas que criam opções para os clientes e valor com base em memória para a sociedade. A BiCS FLASH?, tecnologia inovadora de memória flash 3D da Kioxia, está definindo o futuro do armazenamento em aplicações de alta densidade, incluindo smartphones avançados, PCs, SSD, automóveis e centros de dados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220426006349/pt/

Contato

Kota Yamaji Relações públicas Kioxia Holdings Corporation +81-3-6478-2319 [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags