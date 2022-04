Comunicado do Business Wire :JAMPRO

A marca Jamaica estará em destaque no 126.º estágio da Penn Relays, que será realizada de 28 a 30 de abril de 2022 na Filadélfia, Pensilvânia. Cinco empresas do setor manufatureiro jamaicano - Annilu Limited, Herboo, King's Jamaican Health and Wellness, Bresheh e Shavuot International - interagirão com compradores, distribuidores e varejistas para promover seus produtos, visando aumentar as exportações da Jamaica.

A missão comercial ocorre no contexto do programa de desenvolvimento de exportações Export Max III, liderado por Jamaica Promotions Corporation (JAMPRO), Jamaica Business Development Corporation (JBDC) e Associação das Empresas Manufatureiras e Exportadoras da Jamaica (Jamaica Manufacturers and Exporters Association, JMEA). O evento destacará o diversificado setor manufatureiro da ilha e os produtos disponíveis para exportação.

O primeiro-ministro da Jamaica, o Mais Honorável Andrew Holness, e o ministro da Indústria, do Investimento e Comércio, o Honorável senador Aubyn Hill, comparecerão à Penn Relays. O evento contará com um pavilhão projetado para abrigar as empresas jamaicanas que facilitará o envolvimento com mais de 100.000 patronos que devem participar do evento. Reuniões business-to-business (B2B) também serão realizadas para apoiar as empresas durante a missão comercial, com o objetivo de estabelecer relações comerciais significativas com os Estados Unidos.

"A Penn Relays é uma grande avenida para a promoção da marca Jamaica devido a sua proeminência como um importante evento e sua ligação histórica com a Jamaica, nossos atletas e a diáspora", explicou o ministro Hill. "Assim, o evento oferece uma oportunidade não só para a Jamaica exibir desempenhos atléticos incríveis, mas para conectar-se com os descendentes jamaicanos que devem comparecer ao evento, e apresentará produtos a compradores e varejistas da área interessados em alimentos étnicos e outros itens."

O governo também está incentivando os jamaicanos a investir em processamento agrícola, treinamento em habilidades e logística, particularmente nas zonas econômicas especiais da Jamaica.

Missão comercial à Penn Relays: uma parte crítica do desenvolvimento das exportações jamaicanas

A missão será uma etapa essencial dos esforços atuais da Jamaica para identificar novas oportunidades de exportação para empresas do setor manufatureiro, estabelecer o país como fornecedor de produtos de alta qualidade e aumentar a exposição internacional de seus exportadores. É uma das maiores realizações da ilha na área comercial desde o início da pandemia de COVID-19 e deve representar um reforço significativo para os participantes do Export Max.

Diane Edwards, Presidente da JAMPRO, disse: "Esse evento específico deve gerar leads suficientes para os nossos exportadores e ajudá-los a firmar contratos com distribuidores dos EUA que fazem parte de seu público-alvo. Embora esta não seja a primeira vez que a Jamaica realiza atividades importante na Penn Relays, acredito que esta edição tem vantagens, pois será a primeira vez que a competição é realizada desde o início da pandemia de COVID-19. Também há uma atmosfera de alegria em torno do evento, que coincide com o 60.º aniversário da Jamaica como nação independente."

Edwards insistiu que o evento reforçará a imagem da Jamaica como um país com exportações de alta qualidade e atenderá a muitos objetivos das empresas manufatureiras e dos compradores. Ela afirmou: "As empresas que irão para a Penn Relays representam a alta qualidade e a diversidade dos produtos jamaicanos, e essa iniciativa lhes dará a oportunidade de estar em um palco mundial e atingir novos públicos. De seu lado, os compradores serão apresentados a exportadores jamaicanos, que lhes mostrarão uma ampla gama de produtos que oferecemos. Acreditamos que essa missão será proveitosa para todos os participantes e partes interessadas. Esperamos que ela cause um impacto positivo na economia jamaicana".

A missão da Jamaica Promotions Corporation (JAMPRO) é impulsionar o desenvolvimento econômico por meio do crescimento dos investimentos e das exportações. A JAMPRO é uma agência do Ministério da Indústria, Investimentos e Comércio.

Tamica Parchment Comunicações integradas de marketing [email protected] Tel.: 876-978-7755

