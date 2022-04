Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global reforça sua plataforma no Peru com a recente associação da Picón & Asociados, que atuava como firma colaboradora da organização global desde 2018. O anúncio ocorre logo após a mais recente associação de outra firma no México e demonstra que a Andersen Global segue fortalecendo sua presença na América Latina e oferecendo um conjunto completo de serviços globais e integrados.

Com sede em Lima, a Picón & Asociados é comandada pelo sócio-gerente Oscar Picón. Ela é especializada em questões tributárias e alfandegárias, oferecendo soluções personalizadas em planejamento tributário, análise prévia, consultoria tributária, conformidade tributária e preços de transferência a clientes nacionais e internacionais.

"Nos últimos anos, construímos sólidos relacionamentos profissionais com as firmas associadas e colaboradoras da Andersen Global para atender às necessidades de nossos clientes regional e globalmente", declarou Oscar. "Associar-se à Andersen Global demonstra nosso permanente compromisso de proporcionar as melhores soluções de maneira integrada".

Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e diretor executivo da Andersen, acrescentou: "Prestar serviços da mais alta qualidade aos clientes continua sendo nossa maior prioridade, e trabalhar com profissionais que pensam de modo semelhante é extremamente importante para nós. Oscar e sua equipe demonstram sistematicamente o compromisso que possuem com seus clientes e compartilham de uma mentalidade perfeitamente alinhada aos valores de nossa organização. O acréscimo da Picón & Asociados como firma associada nos permite manter nossa presença na América Latina e faz parte de nossa estratégia de expansão mais ampla".

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas, compostas por profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de 10 mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 337 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

