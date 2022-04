Clubes ucranianos decidem encerrar campeonato nacional sem vencedor

Os clubes ucranianos, reunidos nesta terça-feira em assembleia geral, decidiram encerrar de maneira antecipada a temporada do futebol, suspensa desde fevereiro pela invasão russa, sem atribuir o título de campeão nacional a nenhum dos times.

"A classificação do dia 24 de fevereiro de 2022 será a classificação final da temporada 2021-2022, mas o título não será atribuído", comunicou em seu site a Premier League Ucraniana (UPL).

"Esta decisão será submetida ao comitê executivo da Federação Ucraniana de Futebol", acrescentou a UPL.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Shakhtar Donetsk, líder do campeonato no momento da suspensão, não ficará com o título, mas herdará uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa, assim como o Dynamo Kiev, vice-líder.

A invasão à Ucrânia pelo exército da Rússia em 24 de fevereiro impediu a retomada do campeonato após a pausa durante o inverno e obrigou os jogadores dos principais clubes, sobretudo os estrangeiros, a deixar o país.

bur/mcd/cb

Tags