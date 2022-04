Câmara baixa dos EUA aprova projeto de lei sobre segurança no Caribe

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira (27) um projeto de lei para aumentar a segurança e combater o tráfico de drogas no Caribe.

A chamada Lei de Autorização da Iniciativa de Segurança da Bacia do Caribe alocaria quase US$ 75 milhões anualmente de 2022 a 2026 para melhorar a cooperação de segurança com as nações do Caribe e combater o tráfico de drogas.

Além disso, esta iniciativa apoia a reforma do setor judiciário e presta assistência técnica "no combate à corrupção, lavagem de dinheiro, crimes financeiros, extorsão e crimes contra os direitos humanos".

"Este projeto de lei é vital para combater o narcotráfico, promover a boa governança e setores de justiça independentes, e empoderar a sociedade civil no Caribe", comentou em um comunicado o congressista democrata Adriano Espaillat.

A colaboração dos Estados Unidos para fortalecer a segurança do Caribe contribuirá para "a estabilidade e o desenvolvimento com alguns de nossos aliados mais próximos", acrescentou Espaillat, de origem dominicana e membro do Comitê Hispânico do Congresso (CHC).

O projeto também aborda a instabilidade causada por desastres naturais.

"Trabalhando juntos, podemos ajudar a aumentar a segurança cidadã, desenvolver resiliência aos desastres naturais causados pelas mudanças climáticas e aprimorar estratégias para reduzir o tráfico ilegal de drogas", acrescentou Espaillat, promotor do texto.

