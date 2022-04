Bragantino perde para Estudiantes na Argentina pelo Grupo C da Libertadores

O Bragantino foi derrotado na Argentina pelo Estudiantes de La Plata nesta terça-feira por 2 a 0, pela terceira rodada do Grupo C da Copa Libertadores da América.

Agustín Rogel e Mauro Boselli marcaram os gols da vitória do time argentino, que assume a liderança isolada da chave. Já o 'Massa Bruta' fica em segundo, com quatro pontos, à frente no saldo de gols do Nacional do Uruguai, que hoje venceu o Vélez Sarsfield fora de casa por 2 a 1.

Na quarta rodada, o Estudiantes receberá o Nacional no dia 3 de maio, enquanto o Bragantino enfrenta o Vélez em Bragança Paulista no dia 5.

