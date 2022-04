Biden viajará em maio para a Coreia do Sul e o Japão

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitará a Coreia do Sul e o Japão de 20 a 24 de maio, informou nesta quarta-feira (27) a Casa Branca.

O objetivo da viagem é "aprofundar as alianças entre nossos governos, nossas economias e nossos povos" e "avançar no firme compromisso" dos Estados Unidos com uma região Ásia-Pacífico "livre e aberta", diz o comunicado.

Biden se reunirá com o novo presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol e o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida.

