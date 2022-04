Biden vai se reunir em maio com primeiro-ministro italiano para discutir sobre Ucrânia

O presidente americano, Joe Biden, vai receber, em 10 de maio, o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, para discutir na Casa Branca sobre o apoio ocidental à Ucrânia no conflito contra a Rússia, informaram funcionários de Washington nesta quarta-feira (27).

"Os líderes discutiram a atual coordenação com os aliados e com os sócios sobre as medidas para apoiar o povo da Ucrânia e impôr sanções econômicas à Rússia por sua agressão não provocada", adiantou a secretária de Imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, em um comunicado.

A reunião ocorrerá antes de acontecer as cruciais cúpulas do G7 - Estados Unidos; Japão; Alemanha; Reino Unido; França; Itália e Canadá - e da aliança atlântica OTAN, em junho, e em momentos em que se intensifica a guerra entre a Ucrânia, país que é apoiado pelas forças do Ocidente, e as forças russas.

Segundo a nota da Casa Branca, Biden e Draghi "dicutirão sobre nossa estreita cooperação na promoção da prosperidade econômica mundial, o aumento da segurança energética da Europa e a luta contra as mudanças climáticas".

"Também trocarão pontos de vista sobre questões de segurança regional e global, assim como sobre os preparativos para as reuniões do G7 e da OTAN em junho", acrescentou.

