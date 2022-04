Athletico perde para Libertad no Paraguai pelo Grupo B da Libertadores

O Athletico Paranaense foi derrotado pelo Libertado do Paraguai nesta terça-feira por 1 a 0, em Assunção, pela terceira rodada do Grupo B da Copa Libertadores da América.

O único gol da partida foi marcado pelo meia Cristian Riveros, aos 11 minutos do segundo tempo.

Com a derrota, o time brasileiro fica em segundo na chave com quatro pontos. Já o Libertad assume a liderança isolada com sete.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Amanhã, The Strongest e Caracas fecham a rodada do Grupo B em confronto em La Paz.

hro/cl

Tags