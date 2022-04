Alphabet (Google) registra leve queda no lucro no primeiro trimestre com US$ 16,4 bilhões

A Alphabet, a empresa matriz do Google, registrou nesta terça-feira (26) lucro líquido de 16,44 bilhões de dólares no primeiro trimestre, 8% abaixo em comparação com o mesmo período do ano passado, quando registrou um trimestre excepcional.

Seu faturamento, entretanto, subiu 23%, atingindo 68 bilhões de dólares, mas também está abaixo do que o mercado esperava.

As ações do grupo californiano caíram cerca de 4% nas negociações eletrônicas posteriores ao fechamento em Wall Street, após a divulgação dos resultados trimestrais.

