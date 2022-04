Wall Street se recupera e fecha em alta

A bolsa de Nova York inverteu a tendência dos últimos dias nesta segunda-feira (25) e evitou uma terceira queda consecutiva, ajudada por compras a bom preço e dados positivos sobre a economia americana.

O Dow Jones fechou em alta de 0,70% a 34.049,46 pontos, enquanto o índice Nasdaq subiu 1,29% a 13.004,85 unidades, e o índice ampliado S&P 500, 0,57% a 4.296,12.

Para Tom Martin, da Globalt Investments, "com a onda de vendas da semana passada, chegou a níveis que provocaram uma recuperação", principalmente técnico, após um início de jornada novamente no vermelho.

A busca por bons negócios beneficiou várias grandes empresas, destacaram em nota os analistas da Briefing.com. Assim, Microsoft (+2,44%), Alphabet (+3,04%), e Nvidia (+1,98%), que tiveram um mês de abril difícil até agora, fecharam em alta.

Wall Street teve um momento de calma antes do fechamento depois de vários dias de aumento das taxas dos bônus americanos e volatilidade.

Os rendimentos dos bônus do Tesouro a dez anos passaram, assim, para 2,81% frente a 2,90% na sexta.

Os temores de uma retração, inclusive de uma recessão em vários países grandes, não desapareceram, mas para Tom Martin, os investidores veem os Estados Unidos mais bem posicionados do que seus pares.

"O consumidor está em forma" na maior economia do mundo, disse Martin, em alusão aos primeiros resultados das empresas, que mostraram que os aumentos de preços de seus produtos não reduziram a demanda. "O emprego também se comporta bem", acrescentou.

Os últimos minutos do dia foram animados pelo anúncio da compra do Twitter por parte de Elon Musk, fundador da Tesla, por 44 bilhões de dólares, uma notícia que levou as ações da empresa a subirem 5,66%, a 51,70 dólares por papel.

A Tesla, ao contrário, recuou 0,70%, a 998,02 dólares.

Outro efeito colateral: a criptomoeda Dogecoin, que Musk promove desde o ano passado, subiu mais de 20%.

Entre os valores do dia, a Coca Cola também subiu 0,43% a 65,53 dólares, graças a um volume de negócios e lucros trimestrais acima do esperado.

