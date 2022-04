Putin: ainda espero chegar a acordo com Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta terça-feira, 26, que ainda espera um acordo com a Ucrânia. Durante encontro em Moscou com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antonio Guterres, Putin acusou forças ucranianas de usarem a população civil como "escudo humano" e de cometerem "genocídio" no confronto com os russos.

