Leeds só empata com Crystal Palace e segue ameaçado pelo rebaixamento

O Leeds empatou sem gol com o Crystal Palace e segue ameaçado pelo fantasma do rebaixamento, a quatro rodada para o fim do Campeonato Inglês.

Com 34 pontos, o Leeds é 16º e tem uma vantagem de cinco ponto sobre o Everton, primeira equipe na zona de rebaixamento, embora os 'Toffees' tenham um jogo a menos.

- Resultados da 34ª rodada do Campeonato Inglês:

- Sábado:

Arsenal - Manchester United 3 - 1

Norwich City - Newcastle 0 - 3

Manchester City - Watford 5 - 1

Leicester - Aston Villa 0 - 0

Brentford - Tottenham 0 - 0

- Domingo:

Brighton - Southampton 2 - 2

Burnley - Wolverhampton 1 - 0

Chelsea - West Ham 1 - 0

Liverpool - Everton 2 - 0

- Segunda-feira:

Crystal Palace - Leeds 0 - 0

Classificação: Pts J V E D GP GS SG

1. Manchester City 80 33 25 5 3 80 21 59

2. Liverpool 79 33 24 7 2 85 22 63

3. Chelsea 65 32 19 8 5 67 27 40

4. Arsenal 60 33 19 3 11 52 40 12

5. Tottenham 58 33 18 4 11 56 38 18

6. Manchester United 54 34 15 9 10 53 51 2

7. West Ham 52 34 15 7 12 52 44 8

8. Wolverhampton 49 33 15 4 14 33 29 4

9. Newcastle 43 34 11 10 13 40 55 -15

10. Leicester 42 32 11 9 12 47 51 -4

11. Brighton 41 34 9 14 11 31 42 -11

12. Brentford 40 34 11 7 16 41 49 -8

13. Southampton 40 34 9 13 12 40 56 -16

14. Crystal Palace 38 33 8 14 11 43 41 2

15. Aston Villa 37 32 11 4 17 42 46 -4

16. Leeds 34 33 8 10 15 38 68 -30

17. Burnley 31 33 6 13 14 29 45 -16

18. Everton 29 32 8 5 19 34 55 -21

19. Watford 22 33 6 4 23 31 67 -36

20. Norwich City 21 33 5 6 22 22 69 -47

