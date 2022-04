Juventus vence Sassuolo de virada e se aproxima do pódio na Itália

A Juventus venceu de virada por 2 a 1 fora de casa o Sassuolo (10º) e se aproximou a um ponto do pódio do Campeonato Italiano, nesta segunda-feira (25) na partida de encerramento da 34ª rodada da competição.

Giacomo Raspadori abriu o placar para o Sassuolo no fim do primeiro tempo, mas o argentino Paulo Dybala deixou tudo igual pouco antes do intervalo.

Quando tudo indicava que o jogo terminaria empatado, Moise Kean marcou o gol da vitória da Juventus a dois minutos do fim da partida.

Com a vitória, a Juventus soma 66 pontos e praticamente garante presença na próxima Liga dos Campeões, já que tem 8 pontos de vantagem sobre a Roma (5ª) a quatro rodadas para o fim do campeonato.

A Juventus ainda tem a possibilidade de brigar pelo pódio do 'Calcio', após o Napoli, terceiro colocado com um ponto a mais que a 'Velha Senhora', ser derrotado por 3 a 2 pelo Empoli no fim de semana.

Já a briga pelo título é praticamente descartada. O Milan lidera o Campeonato Italiano com 74 pontos, enquanto a Inter de Milão, vice com 72, tem um jogo a menos, que será disputado nesta quarta-feira contra o Bologna.

- Resultados da 34ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado:

Torino - Spezia 2 - 1

Unione Venezia - Atalanta 1 - 3

Inter - Roma 3 - 1

Hellas Verona - Sampdoria 1 - 1

- Domingo:

Salernitana - Fiorentina 2 - 1

Bolonia - Udinese 2 - 2

Empoli - Napoli 3 - 2

Genoa - Cagliari 1 - 0

Lazio - Milan 1 - 2

- Segunda-feira:

Sassuolo - Juventus 1 - 2

Classificação: Pts J V E D GP GS SG

1. Milan 74 34 22 8 4 60 30 30

2. Inter 72 33 21 9 3 71 26 45

3. Napoli 67 34 20 7 7 61 30 31

4. Juventus 66 34 19 9 6 52 30 22

5. Roma 58 34 17 7 10 55 40 15

6. Fiorentina 56 33 17 5 11 54 42 12

7. Lazio 56 34 16 8 10 66 50 16

8. Atalanta 54 33 15 9 9 57 39 18

9. Hellas Verona 49 34 13 10 11 59 51 8

10. Sassuolo 46 34 12 10 12 59 55 4

11. Torino 43 33 11 10 12 38 32 6

12. Udinese 40 33 9 13 11 49 52 -3

13. Bologna 39 33 10 9 14 37 47 -10

14. Empoli 37 34 9 10 15 45 62 -17

15. Spezia 33 34 9 6 19 34 59 -25

16. Sampdoria 30 34 8 6 20 41 57 -16

17. Cagliari 28 34 6 10 18 31 62 -31

18. Salernitana 25 33 6 7 20 28 70 -42

19. Genoa 25 34 3 16 15 25 54 -29

20. Unione Venezia 22 33 5 7 21 27 61 -34

