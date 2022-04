Comunicado do Business Wire :The Open Group

The Open Group, o consórcio de tecnologia independente de fornecedores, anunciou hoje o lançamento do TOGAF® Standard, 10th Edition, estabelecendo um marco importante no desenvolvimento do "framework" de arquitetura corporativa mais utilizado no mundo inteiro. Desenvolvido pelo The Open Group Architecture Forum, a versão de hoje apresenta uma estrutura modular atualizada que vai facilitar a aplicação do "framework" TOGAF a diferentes tipos de empresas e estilos de arquitetura.

Com base em mais de vinte e cinco anos de desenvolvimento e contribuições constantes da comunidade global de líderes de pensamento de arquitetura corporativa (EA) do fórum, o TOGAF® Standard, 10th Edition expande o material disponível aos profissionais de arquitetura para facilitar a adoção de melhores práticas. Com orientação bastante expandida e material "Como fazer" (How-to), ele possibilita que as empresas operem de maneira eficiente e eficaz em vários casos de uso, incluindo empresas Agile e transformação digital.

A estrutura modular oferece aos arquitetos corporativos uma maior orientação e navegação bem mais simples para a aplicação do "framework" TOGAF, juntamente com sua base de conhecimento fundamental abrangente. Ao estruturar a base de conhecimento e a orientação específica do tópico como partes formais separadas do TOGAF Standard, a nova versão também tornará possível o lançamento de material adicional com maior frequência para manter a continuidade e a estabilidade em seu conteúdo fundamental.

"O The Open Group compartilha uma visão coletiva do Boundaryless Information Flow?, e a versão do TOGAF® Standard, 10th Edition é uma expressão poderosa dessa visão", comentou Steve Nunn, diretor executivo (CEO) e presidente do The Open Group. "A próxima década de pressões de tecnologia e negócios exigirá que as empresas sejam mais ágeis, resilientes e adaptáveis do que nunca, e isso se tornará uma abordagem clara dessa arquitetura cada vez mais indispensável. Tenho muito orgulho do The Open Group Architecture Forum ter produzido esta versão, que torna a estrutura TOGAF significativamente mais utilizável por muito mais empresas, mantendo seus valores centrais de consistência, abertura e eficiência."

"O TOGAF® Standard, 10th Edition mostra onde encontrar conceitos duradouros e universais. Ele destaca onde encontrar melhores práticas estáveis e comprovadas. Ele ressalta onde procurar novas ideias emergentes. Reunir conceitos universais, orientação de melhores práticas e ideias emergentes é como você adapta o padrão TOGAF à sua prática de arquitetura corporativa configurada", comentou Chris Forde, vice-presidente de Arquitetura Corporativa no The Open Group.

O TOGAF® Standard, 10th Edition continua a aumentar a capacidade do "framework" de possibilitar aspectos fundamentais da estratégia de negócios. Estes aprimoramentos também beneficiarão os fornecedores em termos de sua capacidade de fornecer novos recursos e serviços competitivos aos clientes em segmentos de mercado especializados, ao mesmo tempo em que aderem aos padrões abertos que sustentam a interoperabilidade.

"O fato de o Padrão TOGAF ser um corpo vivo de conhecimento é uma de suas grandes vantagens", continuou Steve Nunn. "Chegamos agora a um ponto em que estratégia de negócios e soluções digitais são inseparáveis, e empresas de todos os tamanhos, em todos os setores, enfrentam a necessidade de estabelecer maneiras Agile de se trabalhar que evoluam e se adaptem continuamente. O TOGAF® Standard, 10th Edition mostra como o próprio ecossistema TOGAF está se adaptando a esta realidade, crescendo com as empresas para oferecer valor significativo em tempos de mudança."

