Comunicado do Business Wire :P00LS

Hoje, o lendário jogador de futebol, Ronaldinho, anunciou a criação do $RONcom plataforma do token social P00LS. Duas vezes Jogador do Ano da FIFA, vencedor da Copa do Mundo da FIFA e vencedor da Bola de Ouro de 2005, está se unindo a uma nova geração de criadores que buscam se conectar ainda mais com suas comunidades através de um novo tipo de modelo de propriedade.

"Meus fãs estão no centro do meu sucesso dentro e fora de campo. Nas últimas duas décadas, eles acompanharam minha jornada pelos belos países em que tive a oportunidade de jogar e visitar, com o apoio e a celebração que exemplificam o que de melhor o futebol pode oferecer ao mundo. Mais do que torcedores, são minha comunidade", disse Ronaldinho. "É por isto que estou incrivelmente animado para lançar meu token com a P00LS. Trabalhar com a P00LS foi uma oportunidade de repensar o modo como me conecto com meus fãs, criar laços novos e mais fortes e, juntos, construir uma comunidade mundial onde a propriedade é compartilhada."

O token $RON permitirá que os titulares mergulhem totalmente no universo de Ronaldinho, desde conteúdo exclusivo, eventos e produtos exclusivos até canais e NFTs protegidos por tokens. Em sua essência, a comunidade de tokens $RON representa uma nova forma de os fãs obterem acesso a Ronaldinho e se conectarem uns com os outros.

"A P00LS trata de capacitar criadores e suas comunidades com um novo modelo de propriedade e valor", disse Hugo Renaudin, fundador e executivo-chefe da P00LS. "Como uma das estrelas do esporte mais queridas e reconhecidas do mundo, o lançamento do token de Ronaldinho marca um enorme passo para sua comunidade, para a P00LS e para a economia de criação em geral. Não poderíamos estar mais animados em recebê-lo na plataforma e na comunidade da P00LS."

$RON é um token ERC-20, será lançado formalmente e poderá ser obtido na plataforma da P00LS em 28 de abril.

Como parte do protocolo da P00LS, os apoiadores do primeiro dia de Ronaldinho poderão obter seus tokens gratuitamente na plataforma de lançamento da P00LS antes do lançamento oficial. Mediante uma série de ações - desde responder perguntas sobre seu passado até compartilhar informações sobre Ronaldinho através de seus canais de mídia social - fãs e amigos podem ganhar tokens facilmente, sem nenhum custo. Esta infraestrutura de token social criará o modelo de governança para informar a tomada de decisões sobre futuros projetos, capacitando Ronaldinho e sua comunidade a liberar valor em perpetuidade.

Ronaldinho é o mais recente criador a ser lançado com a P00LS, a principal ferramenta para acessar o valor do criador. Ele se une a Hugo Comte, Blond:ish, Carlita e outras marcas e criadores que buscam uma conexão mais profunda com suas bases de fãs. Fundada em 2021 pelo empresário Hugo Renaudin, a P00LS é o protocolo Web3 líder na comunidade para criptomoedas de criadores. A P00LS faz parceria com criadores e marcas para lançar seu próprio token social, distribuí-lo a suas comunidades e cotá-lo na bolsa descentralizada da P00LS, onde pode ser obtido e negociado no Ethereum.

Sobre Ronaldinho

Desde seu tempo em Barcelona para a seleção brasileira e Paris Saint-Germain, Ronaldinho consolidou seu status como um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Uma estrela monônima com uma carreira de décadas, também conseguiu reunir seus fãs e comunidade em diversos países com suas habilidades e carisma. Empreendimentos empresariais e projetos pessoais seguiram sua carreira no futebol, todos se somando à seu meta de unir torcedores e investir em projetos criativos.

Sobre a P00LS

A P00LS é o protocolo descentralizado líder na comunidade para criptomoedas de criadores. Permitimos que criadores e marcas lancem seu token proprietário, o distribuam a suas comunidades e o cotem na bolsa descentralizada da P00LS, onde pode ser obtido e negociado no Ethereum. A parceria com a P00LS significa incentivar o público e as bases de fãs a consumir conteúdo de criadores e marcas, enquanto os capacita a promover, compartilhar e dimensionar os mesmos. Com a P00LS - a principal ferramenta para acessar o valor do criador - o dinheiro não é mais a única moeda.

