Comunicado do Business Wire :CWT

A CWT, uma plataforma de gerenciamento de viagens Business-to-Business-for-Employees (B2B4E), anunciou que Michelle McKinney Frymire decidiu deixar seu cargo na empresa. Como parte do processo de planejamento de sucessão de longo prazo, o Conselho de Administração nomeou o presidente e diretor comercial Patrick Andersen como seu próximo presidente e diretor executivo, a partir de 1º de maio de 2022. Ele também fará parte do Conselho de Administração da empresa.

"Liderar a CWT em uma fase tão crucial em sua evolução foi uma grande honra", disse McKinney Frymire. "Fizemos conquistas substanciais durante um período extraordinário e sou grata à nossa equipe global e aos nossos clientes por sua confiança e apoio. Agora, com uma base financeira sólida, a CWT está posicionada para acelerar seu plano de crescimento e tenho o prazer de passar o bastão ao Patrick."

"Estamos entusiasmados com o fato de o Patrick ser nosso próximo CEO, dado seu excelente histórico como diretor comercial e 13 anos em cargos de liderança internacional na CWT. Ele tem relacionamentos profundos com nossos clientes e partes interessadas e demonstrou uma liderança excelente ao supervisionar nossas prioridades estratégicas, expandir o RoomIt e lançar nossa inovadora plataforma de tecnologia myCWT China",comentou Jim Abrahamson, presidente do Conselho da CWT. "Em nome do Conselho e de nossos colegas do mundo todo, agradecemos a Michelle por suas muitas contribuições desde que ingressou na empresa em 2019 e desejamos sucesso em seus empreendimentos futuros."

"Estou muito feliz e honrado por liderar a CWT em seu próximo estágio de crescimento", afirmou Patrick Andersen."À medida que a demanda por viagens aumenta, a CWT está bem posicionada para investir e expandir sua liderança no setor e seus relacionamentos globais. É importante ressaltar que continuarei nosso compromisso com nossos valores fundamentais e espero trabalhar com nossa diretoria e a equipe da CWT para aprimorar nossa tecnologia e fortalecer ainda mais os serviços e eventos de viagens que fornecemos aos nossos clientes ao redor do mundo."

Antes de seu cargo como presidente e diretor comercial, Andersen foi diretor de Estratégia e, antes disso, presidente da empresa na América. Desde que entrou na CWT, em 2008, Andersen gerenciou e supervisionou várias iniciativas que definiram o setor, incluindo o lançamento do myCWT China, a expansão do RoomIt e o desenvolvimento de acordos inovadores de parceria de tecnologia GDS de longo prazo. Ele tem mais de 30 anos de experiência em viagens e logística mundiais, com vários cargos de liderança internacional na Deutsche Post Worldwide e na DHL. Andersen também atua como membro não-executivo do Conselho da Global Minnesota e do MNSNAP, e faz parte do Conselho de Supervisores da Carlson School of Management. Ele estudou Administração na London Business School.

A CWT é uma plataforma de gerenciamento de viagens Business-to-Business-for-Employees (B2B4E) na qual empresas e governos confiam para manter seus funcionários conectados. Em qualquer lugar, a qualquer hora, de qualquer maneira - nos seis continentes - a empresa oferece a seus clientes e funcionários tecnologia inovadora e uma experiência de viagem eficiente, segura e protegida.

Julian Walker [email protected]

