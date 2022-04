Três tigres de Sumatra são encontrados mortos em armadilhas na Indonésia

Três tigres de Sumatra, espécie em risco de extinção, foram encontrados mortos em armadilhas no oeste da Indonésia no domingo (24), informou a polícia.

Conservacionistas indonésios encontraram primeiro dois tigres mortos, presos em cabos em uma armadilha, na província de Aceh, norte do país, e horas mais tarde, a polícia encontrou, a uma distância de 500 metros, o cadáver de um terceiro, também com as patas presas em um arame.

"Nossa primeira hipótese é que os tigres morreram ao cair em uma armadilha para porcos selvagens porque os encontramos com as patas presas em grossos cabos metálicos", disse Hendra Sukmana, funcionário da polícia local.

"Denunciamos energicamente este incidente (...) e se as autópsias revelarem que a morte desses animais protegidos aconteceu por uma ação premeditada, reagiremos severamente", disse, nesta segunda (25), à AFP o chefe da proteção da natureza de Aceh, Agus Arianto.

Os tigres de Sumatra são uma das espécies mais ameaçadas do mundo, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, que calcula que restaram apenas 400 desses felinos em estado selvagem.

O desmatamento reduziu o habitat dessa espécie endêmica da ilha de Sumatra.

As pessoas matam a cada ano até uma dúzia de tigres, alguns por envenenamento, segundo as autoridades da Indonésia.

Os tigres são também vítimas dos caçadores furtivos que vendem partes de seus corpos na China, onde as crenças tradicionais os atribuem propriedades de cura.

