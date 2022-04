Putin parabeniza Macron por reeleição na França e deseja "sucesso"

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, felicitou o seu colega francês Emmanuel Macron por sua reeleição e desejou "sucesso" em seu novo mandato, apesar das fortes tensões vinculadas à Ucrânia, segundo o Kremlin.

"Desejo com sinceridade sucesso em sua ação pública, assim como uma boa saúde", disse Putin em um telegrama enviado a Macron, de acordo com o Kremlin.

Macron foi reeleito no domingo (24) para um segundo mandato de cinco anos ao derrotar Marine Le Pen, candidata de extrema-direita que no passado disse que queria desenvolver as relações com Moscou e cujo partido pediu um empréstimo de 9 milhões de euros (9,7 milhões de dólares) em 2017 a um banco russo.

Durante a campanha eleitoral, Macron atacou particularmente a sua rival sobre esse ponto, acusando-a de complacência com o Kremlin.

As relações entre França e Rússia são muito tensas desde que a ofensiva militar do governo de Putin na Ucrânia começou em 24 de fevereiro

Apesar dessa crise, Macron conversou diversas vezes com Putin antes e depois que o conflito começou para buscar, sem sucesso, uma solução.

