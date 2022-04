Potapova vence em Istambul e conquista seu primeiro título da WTA

A russa Anastasia Potapova venceu com facilidade sua compatriota Veronika Kudermetova por 2 sets a 0 (6-3 e 6-1) na final do WTA 250 de Istambul para conquistar seu primeiro título no circuito feminino.

Depois de começar perdendo por 3 a 1 no primeiro set, Potapova acordou no jogo para vencer oito games seguidos e ganhar sua primeira final na carreira.

Nas outras duas vezes em que foi finalista, em 2018, a russa perdeu o WTA 500 de Moscou para a sérvia Olga Danilovic e o torneio de Tashkent para a compatriota Margarita Gasparyan.

- Resltados do dia do WTA 250 de Istambul:

- Simples feminino - Final:

Anastasia Potapova (RUS) derrotou Veronika Kudermetova (RUS) 6-3, 6-1

