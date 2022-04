PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Governo dos Estados Unidos acredita que Ucrânia pode derrotar a Rússia com equipamento adequado

FRANÇA ELEIÇÕES: A batalha das legislativas começa na França após vitória de Macron

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

EUA acredita que Ucrânia pode vencer a Rússia com o equipamento adequado

O governo dos Estados Unidos acredita que a Ucrânia pode vencer a guerra contra a Rússia se tiver o "equipamento certo", afirmou o comandante do Pentágono, Lloyd Austin, após uma viagem a Kiev ao lado do secretário de Estado, Antony Blinken.

LYSYCHANSK:

O 'diário de guerra' que Mykola escreve no Donbass 'para a história'

No teto de sua casa em Lysychansk, na região do Donbass, o ucraniano Mykola observa com binóculos as posições russas e começa uma nova página do "pequeno diário de guerra" que escreve há 58 dias.

MALA TOKMACHKA:

Na área rural do sul da Ucrânia, os mais pobres sobrevivem às bombas

Em frente à casa de seu patrão, danificada por um bombardeio, Vassili Kuchtch amaldiçoa os "bastardos russos" que destroem sua cidade um pouco mais a cada dia e depois pega uma pá. "Tenho que trabalhar, não tenho para onde ir", confessa.

KHARKIV:

Crianças ucranianas contam a guerra e anseiam pela paz

Alina, Alex, Daniel, Kiril e Lilia têm entre 8 e 14 anos. Desde o início da guerra na Ucrânia, há dois meses, dormem com suas famílias em um estacionamento subterrâneo em Kharkiv, no leste do país.

=== FRANÇA ELEIÇÕES ===

PARIS:

Batalha das legislativas começa na França após vitória de Macron

O centrista Emmanuel Macron, reeleito presidente da França, enfrenta a partir desta segunda-feira (25) dois grandes desafios: unir um país dividido após a eleição presidencial e preparar a batalha das legislativas, que a extrema-direita e a esquerda encaram como um "terceiro turno".

PARIS:

Uma França dividida e outras lições após reeleição de Macron

O presidente Emmanuel Macron conquistou a reeleição no domingo contra uma extrema-direita em ascensão, em um segundo turno que trouxe à tona as divisões em uma França que o centrista deve agora unir.

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

MANAGUA:

Nicarágua expulsa OEA de Manágua e se retira antecipadamente da organização

O governo de Daniel Ortega fechou no domingo (24) o escritório da Organização dos Estados Americanos (OEA) em Manágua e adiantou a saída dos representantes nicaraguenses da organização, da qual já havia anunciado sua retirada em novembro de 2021.

SAN SALVADOR:

El Salvador prorroga por 30 dias regime de exceção para conter gangues

A Assembleia Legislativa de El Salvador, a pedido do presidente Nayib Bukele, prorrogou, neste domingo (24), por um mês o regime de exceção decretado em 27 de março para conter a violência homicida das gangues.

-- EUROPA

LONDRES:

Murdoch lança novo canal com entrevista em que Trump critica Harry e Meghan

O magnata dos meios de comunicação Rupert Murdoch lança, nesta segunda-feira (25), o canal "TalkTV" no Reino Unido com uma entrevista "sem censura" do ex-presidente americano Donald Trump, na qual ele critica o príncipe Harry, neto de Elizabeth II, e sua esposa Meghan.

BERLIM:

Alemanha abre processo contra gambiano acusado de assassinar jornalista da AFP

O julgamento contra um gambiano acusado de fazer parte de um esquadrão da morte que assassinou opositores durante a ditadura de Yahya Jammeh, incluindo um jornalista da AFP, começou nesta segunda-feira (25) na Alemanha.

-- ÁSIA

PEQUIM:

Contágios de covid-19 em Pequim provocam testes em larga escala e temor de confinamento

O temor de um confinamento severo levou muitos moradores de Pequim a fazer compras de emergência, enquanto grandes filas eram observadas no distrito central da capital para testes de covid ordenados pelas autoridades chinesas.

=== ECONOMIA ===

HONG KONG:

Mercados mundiais operam em queda por situação sanitária na China e política do Fed

Os mercados globais operavam em queda nesta segunda-feira (25) devido às expectativas de uma mudança na política monetária nos Estados Unidos e temores sobre a situação sanitária na China, onde as restrições anticovid ameaçam o crescimento econômico.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

A busca por uma vacina universal contra os coronavírus

Se os fabricantes de vacina trabalham para enfrentar novas variantes do covid-19, os cientistas olham para mais longe e buscam uma vacina universal contra os coronavírus capaz de atacar futuras cepas e evitar outra pandemia.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Apresentação dos jogos das semifinais da Liga dos Campeões

