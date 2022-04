Ocean Viking resgatou 94 migrantes no Mediterrâneo

O "Ocean Viking", navio de resgate da associação SOS Mediterrâneo, realizou nesta segunda-feira (25) um segundo resgate no Mediterrâneo central em dois dias e salvou 94 migrantes em perigo.

No domingo, o navio humanitário fretado em conjunto com a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICR) já havia socorrido 70 migrantes na mesma região.

Os 94 migrantes resgatados na manhã desta segunda-feira estavam a bordo de um barco inflável lotado, em águas internacionais ao longo da Líbia. Entre eles estão duas mulheres, um bebê de um ano e 47 menores desacompanhados, informou a SOS Mediterrâneo em nota.

"Durante a operação, um barco de patrulha líbio se aproximou do 'Ocean Viking', como na primeira operação de resgate, causando preocupação entre os náufragos", disse a associação, com sede em Marselha, no sudeste da França.

O Mediterrâneo central é a rota de migração mais perigosa do mundo, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM). A agência da ONU estima o número de mortos e desaparecidos desde 2014 em mais de 23.500, incluindo 2.048 no ano passado.

