Milan bate Lazio de virada e retoma ponta no Italiano; Napoli fica longe do título

O Milan derrotou a Lazio fora de casa de virada por 2 a 1 neste domingo e retomou a liderança do Campeonato Italiano.

Com a vitória, o time 'rossonero' abre dois pontos de vantagem sobre a Internaziolale na ponta da tabela, ainda que com um jogo a mais.

Já a Lazio perdeu a chance de ultrapassar a rival Roma na briga por uma vaga na Liga Europa da próxima temporada.

O time da casa abriu o placar aos quatro minutos de jogo com o atacante Ciro Immobile. Depois do intervalo, o Milan chegou ao empate também logo no início com o francês Olivier Giroud. O gol da vitória milanista saiu no finalzinho, aos 47 da segunda etapa, com o volante Sandro Tonali.

Mais cedo, depois de estar vencendo por 2 a 0 a dez minutos do fim, o Napoli sofreu uma virada relâmpago para o Empoli fora de casa e ficou ainda mais longe do título.

Os napolitados abriram o placar pouco antes do intervalo com o belga Dries Mertens. No segundo tempo, Lorenzo Insigne aumentou aos sete minutos.

Aos 35, quando a vitória do Napoli parecia sacramentada, o Empoli reagiu com Liam Henderson e conseguiu a virada com mais dois gols de Andrea Pinamonti, aos 38 e aos 43.

Com o resultado, o Napoli fica na terceira colocação a sete pontos do líder Milan e a cinco da Inter.

Por sua vez, a Fiorentina também sofreu uma dura derrota para suas aspirações de conseguir uma vaga nas competições europeias ao perder por 2 a 1 para a Salerintana, que com a vitória deixou a lanterna da Serie A.

Já o Genoa derrotou o Cagliari em casa por 1 a 0 e subiu para a 18ª colocação, alimentando as esperanças de deixar a zona de rebaixamento, com três pontos atrás do próprio time da Sardenha.

Em outro jogo do dia, Bologna e Udinese empataram em 2 a 2 em uma partida com poucas emoções, já que ambas as equipes não brigam por nada no campeonato.

-- Jogos da 34ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado:

Torino - Spezia 2 - 1

Unione Venezia - Atalanta 1 - 3

Inter - Roma 3 - 1

Hellas Verona - Sampdoria 1 - 1

- Domingo:

Salernitana - Fiorentina 2 - 1

Bologna - Udinese 2 - 2

Empoli - Napoli 3 - 2

Genoa - Cagliari 1 - 0

Lazio - Milan 2 - 1

- Segunda-feira:

(15h45) Sassuolo - Juventus

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 74 34 22 8 4 60 30 30

2. Inter 72 33 21 9 3 71 26 45

3. Napoli 67 34 20 7 7 61 30 31

4. Juventus 63 33 18 9 6 50 29 21

5. Roma 58 34 17 7 10 55 40 15

6. Fiorentina 56 33 17 5 11 54 42 12

7. Lazio 56 34 16 8 10 66 50 16

8. Atalanta 54 33 15 9 9 57 39 18

9. Hellas Verona 49 34 13 10 11 59 51 8

10. Sassuolo 46 33 12 10 11 58 53 5

11. Torino 43 33 11 10 12 38 32 6

12. Udinese 40 33 9 13 11 49 52 -3

13. Bologna 39 33 10 9 14 37 47 -10

14. Empoli 37 34 9 10 15 45 62 -17

15. Spezia 33 34 9 6 19 34 59 -25

16. Sampdoria 30 34 8 6 20 41 57 -16

17. Cagliari 28 34 6 10 18 31 62 -31

18. Salernitana 25 33 6 7 20 28 70 -42

19. Genoa 25 34 3 16 15 25 54 -29

20. Unione Venezia 22 33 5 7 21 27 61 -34

