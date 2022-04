Le Pen diz que seu resultado eleitoral 'representa uma brilhante vitória', apesar de perder para Macron

A ultradireitista Marine Le Pen garantiu neste domingo (24) que seu resultado nas eleições presidenciais da França representa "uma brilhante vitória", apesar de ter perdido para o atual presidente, o centrista Emmanuel Macron.

"O resultado por si só representa uma brilhante vitória", declarou Le Pen depois de conhecidas as primeiras estimativas, segundo as quais obteve entre 41,8% e 42,4% dos votos, o melhor desempenho da extrema-direita em uma eleição presidencial no país. "Vou seguir meu compromisso com a França e os franceses (...) Vou lutar esta batalha", acrescentou.

