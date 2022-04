Hertha Berlim e Augsburg vencem e se afastam do rebaixamento no Alemão

O Hertha Berlim e o Augsburg deram um grande passo para a permanência na primeira divisão do Campeonato Alemão ao vencerem neste domingo seus jogos pela 31ª rodada.

Com gols de Davie Selke e Ishak Belfodil, o time da capital alemã derrotou por 2 a 0 em casa o Stuttgart, que no momento é o 16º, posição que o leva ao playoff do rebaixamento.

Já o Augsburg visitou o Bochum (13º) e também conseguiu uma vitória por 2 a 0, com gols de André Hahn e Michael Gregoritsch de pênalti.

Ontem, o Bayern de Munique garantiu seu 10º título consecutivo da Bundesliga ao derrotar o Borussia Dortmund por 3 a 1 na Allianz Arena.

-- Jogos da 31ª rodada do Campeonato Alemão:

- Sexta-feira:

Wolfsburg - Mainz 5 - 0

- Sábado:

RB Leipzig - Union Berlin 1 - 2

Eintracht Frankfurt - Hoffenheim 2 - 2

Freiburg - B. Moenchengladbach 3 - 3

Greuther Furth - Bayer Leverkusen 1 - 4

Colônia - Arminia Bielefeld 3 - 1

Bayern de Munique - Borussia Dortmund 3 - 1

- Domingo:

Bochum - Augsburg 0 - 2

Hertha Berlim - Stuttgart 2 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 75 31 24 3 4 92 30 62

2. Borussia Dortmund 63 31 20 3 8 77 46 31

3. Bayer Leverkusen 55 31 16 7 8 72 44 28

4. RB Leipzig 54 31 16 6 9 66 33 33

5. Freiburg 52 31 14 10 7 52 37 15

6. Union Berlin 50 31 14 8 9 42 40 2

7. Colônia 49 31 13 10 8 47 45 2

8. Hoffenheim 46 31 13 7 11 52 47 5

9. Eintracht Frankfurt 40 31 10 10 11 42 44 -2

10. Mainz 39 31 11 6 14 43 41 2

11. B. Moenchengladbach 38 31 10 8 13 45 58 -13

12. Wolfsburg 37 31 11 4 16 39 51 -12

13. Bochum 36 31 10 6 15 30 45 -15

14. Augsburg 35 31 9 8 14 36 47 -11

15. Hertha Berlim 32 31 9 5 17 34 66 -32

16. Stuttgart 28 31 6 10 15 36 55 -19

17. Arminia Bielefeld 26 31 5 11 15 24 49 -25

18. Greuther Furth 17 31 3 8 20 25 76 -51

