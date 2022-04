Gerson marca e Olympique vence Reims fora de casa pelo Francês; Rennes goleia

Com gol de Gerson, o Olympique de Marselha derrotou fora de casa o Reims neste domingo por 1 a 0 em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Francês.

Com a vitória, o Olympique chega aos 65 pontos na vice-liderança a quatro rodadas do fim da Ligue 1 e fica em situação confortável na tabela para garantir uma vaga na Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada.

Por sua vez, o Rennes, que vinha de duas derrotas no campeonato, goleou o Lorient por 5 a 0 e recuperou a terceira colocação na tabela, empatado em pontos com o Monaco, mas levando a melhor no saldo de gols.

Os gols da partida foram marcados por Benjamin Bourigeaud, Martin Terrier, Hamari Traoré, Flavien Tait e Gaëtan Laborde.

Em outro jogo do dia, o Nice venceu o Troyes por 1 a 0 com um gol nos acréscimos do segundo tempo de Képhren Thuram e se colocou dois pontos atrás de Rennes e Monaco, acirrando a briga por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada.

Já o Strasburg caiu para sexto ao ser derrotado fora de casa pelo Lille por 1 a 0. O gol da partida foi marcado pelo turco Zeki Çelik, aos 42 do segundo tempo.

Na luta contra o rebaixamento, o Bordeaux foi derrotado pelo Nantes por 5 a 3 em um jogo cheio de emoções e complicou sua permanência na primeira divisão, já que o resultado o deixa a seis pontos do Clemont-Ferrand, primeiro time fora da zona da degola e que hoje conseguiu um empate em 2 a 2 com o Angers.

Em situação ainda mais complicada está o lanterna Metz, que perdeu mais uma no campeonato, desta vez para o Brest, e está praticamente rebaixado.

Ontem, o Paris Saint-Germain empatou em casa com o Lens em 1 a 1 e garantiu o décimo título do Campeonato Francês de sua história.

-- Jogos da 34ª rodada do Campeonato Francês:

- Sábado:

Lyon - Montpellier 5 - 2

Saint-Étienne - Monaco 1 - 4

PSG - Lens 1 - 1

- Domingo:

Rennes - Lorient 5 - 0

Metz - Brest 0 - 1

Clermont-Ferrand - Angers 2 - 2

Nantes - Bordeaux 5 - 3

Nice - Troyes 1 - 0

Lille - Strasbourg 1 - 0

Reims - Olympique de Marselha 0 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 78 34 24 6 4 76 31 45

2. Olympique de Marselha 65 34 19 8 7 56 33 23

3. Rennes 59 34 18 5 11 75 36 39

4. Monaco 59 34 17 8 9 55 35 20

5. Nice 57 34 17 7 10 43 29 14

6. Strasbourg 56 34 15 11 8 55 36 19

7. Lens 54 34 15 9 10 53 42 11

8. Lyon 52 34 14 11 9 56 45 11

9. Lille 51 34 13 12 9 42 40 2

10. Nantes 50 34 14 8 12 48 41 7

11. Brest 45 34 12 9 13 43 48 -5

12. Montpellier 42 34 12 6 16 46 51 -5

13. Reims 40 34 9 13 12 36 37 -1

14. Angers 35 34 8 11 15 38 51 -13

15. Lorient 34 34 8 10 16 33 57 -24

16. Troyes 33 34 8 9 17 30 47 -17

17. Clermont-Ferrand 33 34 8 9 17 35 63 -28

18. Saint-Étienne 31 34 7 10 17 38 68 -30

19. Bordeaux 27 34 5 12 17 47 84 -37

20. Metz 24 34 4 12 18 29 60 -31

