Foguete disparado do Líbano contra Israel, que anuncia represálias

Um foguete foi lançado no domingo à noite do Líbano em direção ao norte de Israel, o que provocou disparos de represália contra o território libanês, informou o exército israelense.

"Um foguete foi lançado do Líbano para o território israelense", afirmou o exército em um comunicado, no qual acrescenta que sua artilharia fez disparos de represália "na direção do ponto de lançamento" do projétil.

O projétil caiu em campo aberto perto do kibutz Matzuva, no norte de Israel, sem provocar vítimas, segundo o exército.

O disparo não foi reivindicado até o momento.

O exército israelenses executou disparos na direção do Líbano no verão do ano passado em resposta aos lançamentos de foguetes contra seu território, reivindicados pelo movimento xiita Hezbollah.

