Em telefonema, Biden reitera a Macron disposição para trabalho conjunto

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, telefonou ao homólogo francês, Emmanuel Macron, para parabenizá-lo pela reeleição ao cargo. De acordo com comunicado da Casa Branca, o americano reiterou as relações "estreitas e duradouras" entre os dois países.

Biden destacou os valores comuns com o aliado mais antigo dos EUA, com base nos "valores democráticos compartilhados, laços econômicos e cooperação de segurança". Sem menção direta à guerra na Ucrânia, o democrata expressou sua disposição de continuar trabalhando em "estreita colaboração" com o presidente Macron em suas "prioridades globais compartilhadas", segundo nota.

