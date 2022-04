Djokovic perde final do ATP 250 de Belgrado para russo Andrey Rublev

Novak Djokovic, número 1 do mundo, perdeu neste domingo a final do ATP 250 de Belgrado para o russo Andrey Rublev por 2 sets a 1, parciais de 6-2, 6-7 (4/6) e 6-0.

Djokovic, que buscava se uma recuperação depois de ser eliminado na estreia do Masters 1000 de Monte Carlo, mostrou que ainda não está na sua melhor forma física sofreu um 'pneu' no último set.

O sérvio, que disputava seu terceiro torneio na temporada, enfrentou pela primeira vez no ano um jogador do Top 10.

Assim como nas rodadas anteriores, Djokovic começou bem o jogo, mas não foi regular no saque e acabou perdendo o primeiro set.

Jogando em casa e empurrado por mais de 8 mil espectadores, 'Nole' equilibrou o jogo e conseguiu empatar a partida em um segundo set que durou mais de uma hora.

No terceiro set, no entanto, o cansaço do sérvio falou mais alto e Rublev chegou à vitória sem perder nenhum game.

Ao chegar à final do torneio de Belgrado, Djokovic melhorou seus números na temporada (agora são cinco vitórias e três derrotas), mas também mostrou que tem muito trabalho a fazer para chegar em condições de brigar pelo título em Roland Garros (de 22 de maio a 5 de junho).

