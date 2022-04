Coreia do Norte faz desfile militar pelo aniversário de seu exército

A Coreia do Norte organizou um desfile militar nesta segunda-feira (25), segundo anunciou uma fonte militar sul-coreana, em uma demonstração de força para comemorar o 90º aniversário de seu exército, considerado um grande acontecimento no país.

O desfile que celebra o aniversário do Exército Revolucionário do Povo Coreano começou às 22h locais (10h00 no horário de Brasília) na praça Kim Il Sung, na capital Pyongyang, segundo esta fonte.

O governo comunista, que possui armamento nuclear, costuma celebrar datas especiais ou comemorações com grandes desfiles militares, que começam com paradas militares, puxada pela marcha da infantaria, seguida por veículos blindados, e finalmente culminando nos mísseis pelos quais Pyongyang se gaba.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os observadores costumam monitorar de perto esses eventos para tentar descobrir os mais recentes desenvolvimentos armamentísticos da Coreia do Norte.

A Coreia do Norte celebrou apenas três desfiles militares noturnos nos últimos anos e os veículos estatais informaram sobre os eventos somente no dia seguinte. O desfile desta segunda-feira à noite também não foi anunciado pela mídia local.

Pyongyang realizou este ano mais de dez testes de armas, incluindo o lançamento de um míssil balístico intercontinental de pleno alcance pela primeira vez desde 2017.

sh/ssy/sg/thm/me/mb/aa

Tags