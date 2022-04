Comunicado do Business Wire :PUMA

Os jogadores do Manchester City usaram camisas especiais da PUMA antes do confronto contra o Watford, no último sábado (23). Os modelos de jogo foram feitos com uniformes de futebol reaproveitados, como parte do inovador projeto de reciclagem RE:JERSEY da PUMA.

Manchester City players wore special PUMA jerseys ahead of their clash against Watford on Saturday, which were made using repurposed football jerseys as part of PUMA's innovative recycling project RE:JERSEY. (Photo: Business Wire)

Esta iniciativa visa reduzir o desperdício e abrir caminho para modelos de produção mais circulares no futuro. Os uniformes de futebol da PUMA atualmente no mercado já são feitos de poliéster 100% reciclado, sendo as camisas RE:JERSEY usadas na partida de sábado feitas com 75% de camisas de futebol reaproveitadas. Os 25% restantes virão do PLÁSTICO MARINHO SEAQUAL®1.

A partir desta segunda-feira (25), a PUMA também colocará caixas de coleta especiais na City Store ao lado do Etihad Stadium para convidar os torcedores a doar seus itens antigos de poliéster para que possam se tornar parte deste projeto de reciclagem de vestuário. O clube também colocará caixas de devolução em outras partes do Etihad Campus. Para mais detalhes sobre como os fãs podem participar da iniciativa RE:JERSEY, acesse http://www.mancity.com/rejersey.

"Como parte de nossa estratégia de sustentabilidade 'Forever Better', queremos assumir mais responsabilidade quando se trata do fim da vida útil de nossos produtos", disse Matthias Bäumer, gerente geral da unidade de Teamsport da PUMA. "Com o RE:JERSEY, estamos dando um passo importante na reciclagem de vestuário, o que nos ajudará a reduzir o desperdício no futuro."

Antes do jogo de sábado, o círculo central do Etihad Stadium carregava a mensagem "Eat, Sleep, City Repeat - 100% RE:JERSEY" em uma colcha de retalhos azul brilhante, que foi trabalhada com materiais reciclados. Essa colcha de retalhos também será reciclada.

"Tanto o Manchester City quanto a PUMA se comprometeram com suas respectivas agendas de sustentabilidade que garantem que as ações sociais e ambientais funcionem para mudanças tangíveis e de longo prazo", afirmou Pete Bradshaw, diretor de Sustentabilidade do Manchester City. "Com o RE:JERSEY, a PUMA está procurando novas maneiras de tornar os produtos esportivos mais circulares e estamos orgulhosos de poder fazer parte desta jornada, trabalhando para envolver fãs, comunidade, força de trabalho e parceiros - colaborando ativamente para um futuro melhor."

Os produtos fabricados no projeto RE:JERSEY também marcaram presença no aquecimento pré-jogo da equipe feminina do Manchester City contra o Leicester no último domingo (24) e formarão parte de outros clubes da PUMA, como é o caso do AC Milan, Borussia Dortmund e Olympique de Marseille, em abril e maio.

No processo de reciclagem utilizado para o projeto RE:JERSEY, podem ser utilizadas até mesmo roupas velhas com logomarcas, bordados e escudos de clubes, pois o material é decomposto quimicamente em seus principais componentes (despolimerização). Em seguida, as cores são filtradas e o material é quimicamente reconstituído para criar um fio (repolimerização) com as mesmas características de desempenho do poliéster virgem.

O experimento piloto RE:JERSEY faz parte do Circular Lab da PUMA e sua plataforma de sustentabilidade Forever Better. Como parte do laboratório circular, a PUMA anunciou o programa RE:SUEDE no ano passado, que testa se a empresa pode fazer uma versão biodegradável de seu icônico tênis Suede.

PUMA

A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por mais de 70 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas de renome para levar as influências do esporte para a cultura de rua e a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 16 mil pessoas no mundo inteiro e tem sede em Herzogenaurach (Alemanha).

1PLÁSTICO MARINHO SEAQUAL®

O PLÁSTICO MARINHO SEAQUAL® é uma matéria-prima sustentável e totalmente rastreável da INICIATIVA SEAQUAL feita de lixo marinho ou, em alguns casos, de redes de pesca em fim de vida ou outros plásticos usados na aquicultura (como os usados na criação de mexilhões e ostras). Para mais informações, acesse https://www.seaqual.org

