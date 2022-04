Carlos Alcaraz é campeão do ATP 500 de Barcelona

O espanhol Carlos Alcaraz se sagrou neste domingo campeão do ATP 500 de Barcelona ao derrotar na final seu compatriota Pablo Carreño por 2 sets a 0 (6-3 e 6-2), em uma hora e cinco minutos de jogo.

Este foi o terceiro título na temporada de Alcaraz, que neste ano também foi campeão do Rio Open e do Masters 1000 de Miami.

"Foi uma grande final. Sabia que tinha que jogar de forma agressiva e que os pontos seriam longos", disse o jovem espanhol depois da partida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o título, Alcaraz subirá para a nona posição do ranking da ATP na segunda-feira, entrando pela primeira vez no Top 10.

Antes do torneio de Roland Garros, seu grande objetivo na temporada de saibro, o espanhol ainda irá disputar em maio o Masters 1000 de Madrid.

gr/mcd/cb

Tags