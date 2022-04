Biden nomeia experiente diplomata como embaixadora na Ucrânia

O presidente Joe Biden designou a diplomata de carreira Bridget Brink como a próxima embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia, anunciou nesta segunda-feira (25) a Casa Branca.

Com a nomeação de Brink, Biden escolheu uma experiente diplomata que fala russo para ser seu representante em um país que sofre uma invasão em grande escala por parte de Moscou.

Brink, atual embaixadora dos Estados Unidos na Eslováquia, ocupará um posto que está oficialmente vago desde 2019.

"Passou seus 25 anos de carreira no serviço exterior centrada no avanço da política americana na Europa e na Eurásia", afirmou a Casa Branca em um comunicado para anunciar a designação de Biden.

Brink também foi comandante da missão adjunta nas embaixadas dos Estados Unidos no Uzbequistão e na Geórgia e trabalhou no início de sua carreira em Belgrado (na então República Federal da Iugoslávia) e no Chipre.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, visitou Kiev no domingo (24), onde se reuniu com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e comunicou que Biden iria nomear Brink para o posto.

Blinken também disse a Zelensky que os Estados Unidos têm a intenção de retornar com os diplomatas a Kiev nesta semana, meses após sua retirada para a cidade ucraniana de Lviv e a vizinha Polônia.

Embora vários países europeus já tenham reaberto suas embaixadas em Kiev, o retorno dos diplomatas americanos será gradual, segundo um funcionário do Departamento de Estado.

A nomeação de Brink por parte de Biden ainda precisa da confirmação do Senado americano. A Câmara Alta está dividida 50-50 entre democratas e republicanos, mas dada a urgência das condições na Ucrânia se espera que Brink seja confirmada para o posto.

