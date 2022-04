Barcelona perde para Rayo Vallecano e deixa Real Madrid a um empate do título espanhol

O Rayo Vallecano surpreendeu neste domingo no Camp Nou e venceu o Barcelona por 1 a 0 em jogo atrasado pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com o resultado, o Barça perde a chance de se isolar na vice-liderança da LaLiga e dá a possibilidade de o Real Madrid garantir o título com um empate na próxima rodada, contra o Espanyol, no sábado que vem.

O gol da partida saiu aos sete minutos do primeiro tempo com Álvaro García, que recebeu lindo lançamento de Isi Palazón dentro da área e bateu no canto esquerdo do goleiro Ter Stegen.

Com a vitória, o Rayo Vallecano sobe três posições e agora é o 11º na tabela.

Esta foi a terceira derrota seguida do Barcelona jogando em casa, algo inédito na história do clube.

No dia 14 de abril, o time perdeu no Camp Nou para o Eintracht Frankfurt por 3 a 2 e foi eliminado nas quartas de final da Liga Europa.

Quatro dias depois, nova derrota em casa, dessa vez para o Cádiz (0-1), pelo Campeonato Espanhol.

Depois de visitar a Real Sociedad no meio de semana e vencer pelo placar mínimo, hoje o Barça foi novamente derrotado em seus domínios.

Na próxima rodada, o time catalão recebe o Mallorca para tentar dar fim à sequência de maus resultados jogando em casa. Por sua vez, o Rayo Vallecano enfrentará a Real Sociedad.

-- Resultado do jogo adiado pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Domingo:

Barcelona - Rayo Vallecano 0 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 78 33 24 6 3 69 29 40

2. Barcelona 63 33 18 9 6 61 33 28

3. Sevilla 63 33 17 12 4 49 27 22

4. Atlético de Madrid 61 33 18 7 8 59 39 20

5. Betis 57 33 17 6 10 56 38 18

6. Real Sociedad 55 33 15 10 8 32 31 1

7. Villarreal 52 33 14 10 9 53 31 22

8. Athletic Bilbao 48 33 12 12 9 39 34 5

9. Osasuna 44 33 12 8 13 34 44 -10

10. Valencia 42 33 10 12 11 44 48 -4

11. Rayo Vallecano 40 33 11 7 15 34 38 -4

12. Celta Vigo 39 33 10 9 14 36 37 -1

13. Espanyol 39 33 10 9 14 37 45 -8

14. Elche 38 33 10 8 15 36 44 -8

15. Getafe 35 33 8 11 14 31 37 -6

16. Mallorca 32 33 8 8 17 29 54 -25

17. Cádiz 31 33 6 13 14 29 46 -17

18. Granada 30 33 6 12 15 36 56 -20

19. Levante 25 33 5 10 18 41 65 -24

20. Alavés 25 33 6 7 20 26 55 -29

