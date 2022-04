Balanço de incêndio em instituto militar na Rússia sobe para 17 mortos

O número de mortos em um incêndio que destruiu na semana passada um instituto de pesquisa miliar na Rússia subiu para 17, informaram as autoridades da cidade de Tver.

O incêndio aconteceu na quinta-feira no Instituto Central de Pesquisas das Forças Aeroespaciais da Rússia em Tver, a 160 quilômetros de Moscou.

No dia da tragédia, as autoridades anunciaram que seis pessoas morreram no incêndio.

Segundo o Ministério da Defesa, o instituto incendiado é especializado em pesquisas ligadas à defesa aeroespacial e ao desenvolvimento de novos sistemas antiaéreos.

Na Rússia, são frequentes incêndios letais provocados pelo mau estado das instalações elétricas, ou pelo descumprimento das normas de segurança.

